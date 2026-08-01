Netflix arrasa con la película que reúne a John Cena y Michelle Monaghan en una locura

Dirigida por Matt Spicer y escrita por Jarrad Paul y Andrew Mogel, Hermanito tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. La película combina comedia, acción y momentos de humor irreverente, ofreciendo una propuesta dinámica que mantiene el ritmo durante toda la historia y que resulta ideal para disfrutar en una sola sesión.

La trama sigue a un exitoso agente inmobiliario, interpretado por John Cena, cuya vida cambia por completo cuando su extravagante hermano menor reaparece de manera inesperada. El personaje, encarnado por Eric André, lo arrastra a una serie de situaciones tan caóticas como divertidas, mientras Michelle Monaghan completa el elenco principal con un papel clave en la historia.