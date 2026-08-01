Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con el estreno de una comedia protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan que promete risas de principio a fin. Con una historia llena de situaciones disparatadas, personajes excéntricos y mucho humor, Hermanito una de las novedades más llamativas de la plataforma.
Netflix arrasa con la película que reúne a John Cena y Michelle Monaghan en una locura
La nueva comedia de Netflix, protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan, ofrece un divertido caos familiar
Dirigida por Matt Spicer y escrita por Jarrad Paul y Andrew Mogel, Hermanito tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. La película combina comedia, acción y momentos de humor irreverente, ofreciendo una propuesta dinámica que mantiene el ritmo durante toda la historia y que resulta ideal para disfrutar en una sola sesión.
La trama sigue a un exitoso agente inmobiliario, interpretado por John Cena, cuya vida cambia por completo cuando su extravagante hermano menor reaparece de manera inesperada. El personaje, encarnado por Eric André, lo arrastra a una serie de situaciones tan caóticas como divertidas, mientras Michelle Monaghan completa el elenco principal con un papel clave en la historia.
Netflix: de qué trata la película Hermanito
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hermanito versa: "La vida perfecta de un impasible agente inmobiliario da un vuelco radical cuando su adorable y caótico 'hermanito' llega para sacudir su existencia".
Rudd tiene una vida perfecta: un trabajo excelente, una familia amorosa y una carrera en ascenso como agente de bienes raíces. Pero aparece su hermanito Marcus (Eric Andre) e irrumpe en su controlado mundo como una fuerza arrolladora del caos, poniendo a prueba la resistencia al estrés de cada parte de su ser.
Reparto de Hermanito, película de Netflix
- John Cena como Rudd
- Eric André como Marcus
- Michelle Monaghan como Deirdre
- Christopher Meloni como Josh
- Sherry Cola como Mia
- Ego Nwodim como Lenore
- Caleb Hearon como Olly
- Ben Ahlers como Kieran
- Sophia Bunnell como Ashley
- Bryce Gheisar como Cory
- Pilot Bunch como Shane
Dónde ver la película Hermanito, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
- España: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La comedia "Hermanito" protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan.
- Trama: Un agente inmobiliario ve su vida caótica cuando su hermano menor reaparece inesperadamente.
- Elenco: Completan la película Eric André, Christopher Meloni, Sherry Cola y Ego Nwodim.