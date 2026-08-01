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Netflix arrasa con la película que reúne a John Cena y Michelle Monaghan en una locura

La nueva comedia de Netflix, protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan, ofrece un divertido caos familiar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
John Cena y Michelle Monaghan son los protagonistas de esta película de Netflix.

John Cena y Michelle Monaghan son los protagonistas de esta película de Netflix.

Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con el estreno de una comedia protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan que promete risas de principio a fin. Con una historia llena de situaciones disparatadas, personajes excéntricos y mucho humor, Hermanito una de las novedades más llamativas de la plataforma.

Dirigida por Matt Spicer y escrita por Jarrad Paul y Andrew Mogel, Hermanito tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. La película combina comedia, acción y momentos de humor irreverente, ofreciendo una propuesta dinámica que mantiene el ritmo durante toda la historia y que resulta ideal para disfrutar en una sola sesión.

La trama sigue a un exitoso agente inmobiliario, interpretado por John Cena, cuya vida cambia por completo cuando su extravagante hermano menor reaparece de manera inesperada. El personaje, encarnado por Eric André, lo arrastra a una serie de situaciones tan caóticas como divertidas, mientras Michelle Monaghan completa el elenco principal con un papel clave en la historia.

Netflix: de qué trata la película Hermanito

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hermanito versa: "La vida perfecta de un impasible agente inmobiliario da un vuelco radical cuando su adorable y caótico 'hermanito' llega para sacudir su existencia".

Rudd tiene una vida perfecta: un trabajo excelente, una familia amorosa y una carrera en ascenso como agente de bienes raíces. Pero aparece su hermanito Marcus (Eric Andre) e irrumpe en su controlado mundo como una fuerza arrolladora del caos, poniendo a prueba la resistencia al estrés de cada parte de su ser.

Reparto de Hermanito, película de Netflix

  • John Cena como Rudd
  • Eric André como Marcus
  • Michelle Monaghan como Deirdre
  • Christopher Meloni como Josh
  • Sherry Cola como Mia
  • Ego Nwodim como Lenore
  • Caleb Hearon como Olly
  • Ben Ahlers como Kieran
  • Sophia Bunnell como Ashley
  • Bryce Gheisar como Cory
  • Pilot Bunch como Shane

Dónde ver la película Hermanito, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
  • España: la película Hermanito se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La comedia "Hermanito" protagonizada por John Cena y Michelle Monaghan.
  • Trama: Un agente inmobiliario ve su vida caótica cuando su hermano menor reaparece inesperadamente.
  • Elenco: Completan la película Eric André, Christopher Meloni, Sherry Cola y Ego Nwodim.
Resumen generado por Thinkindot AI

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