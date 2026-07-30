Netflix tiene el mejor catálogo de películas turcas y entre ellas se encuentra una producción que sube la temperatura por ser una de las más fogosas del mundo, se trata de Un auténtico caballero.
Netflix sube la temperatura con la película turca más fogosa del mundo
Netflix tiene el mejor catálogo de películas turcas y entre ellas se encuentra una producción que sube la temperatura por ser una de las más fogosas del mundo
La vida de un cautivador gigoló se pone patas arriba cuando se enamora y se ve obligado a descubrir qué es lo que realmente quiere y lo que necesita.
El drama turco Un auténtico caballero ya se volvió la película más vista de Netflix en todo el mundo.
La historia sigue a Saygin, quien parece haber hallado su lugar en un mundo de lujuria y opulencia. Ante la mirada de los demás, él representa todo lo que las mujeres adineradas desean: un acompañante seductor y distante.
Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero
La producción sigue la historia de Saygin, un aristócrata inglés que, tras quedarse sin su fortuna, se ve obligado a trabajar como gigoló en Londres para conservar su estilo de vida y el de su familia.
Saygn (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.
Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.
Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.
Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero
- Cagatay Ulusoy como Saygin
- Ebru Sahin como Nehir
- Haki Bicici como Kado
- Nazli Bulum como Hülya
- Senay Gürler
- Gümec Alpay Aslan
- Selen Ucer
- Kubilay Tuncer
- Lale Basar
Tráiler de la película Un auténtico caballero
Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- España: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Trama principal: un gigoló de lujo debe replantear su vida al enamorarse por primera vez.
- Éxito global: La producción se posiciona como la más vista a nivel mundial en la plataforma.