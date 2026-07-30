Netflix sube la temperatura con la película turca más fogosa del mundo

La historia sigue a Saygin, quien parece haber hallado su lugar en un mundo de lujuria y opulencia. Ante la mirada de los demás, él representa todo lo que las mujeres adineradas desean: un acompañante seductor y distante.

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

La producción sigue la historia de Saygin, un aristócrata inglés que, tras quedarse sin su fortuna, se ve obligado a trabajar como gigoló en Londres para conservar su estilo de vida y el de su familia.

Saygn (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.

Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.

Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

Cagatay Ulusoy como Saygin

Ebru Sahin como Nehir

Haki Bicici como Kado

Nazli Bulum como Hülya

Senay Gürler

Gümec Alpay Aslan

Selen Ucer

Kubilay Tuncer

Lale Basar

Tráiler de la película Un auténtico caballero

Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica