Qué ver en Netflix: la película de suspenso con Scarlett Johansson que es ideal para maratonear

Netflix: tráiler de la película La isla

Netflix: de qué trata la película La isla

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La isla versa: "Después de hacer un impactante descubrimiento sobre su existencia, dos habitantes buscan desesperadamente una salida a su vida en una controlada colonia futurista".

Año 2019. Lincoln Seis-Echo y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones.

La única salida, y la esperanza que todos comparten, consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto, y su creciente curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto.

Reparto de La isla, película de Netflix

Ewan McGregor

Scarlett Johansson

Djimon Hounsou

Sean Bean

Steve Buscemi

Michael Clarke Duncan

Ethan Phillips

Brian Stepanek

Noa Tishby

Siobhan Flynn

Dónde ver la película La isla, según la zona geográfica