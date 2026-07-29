La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares del mundo. Dentro de su catálogo, tiene producciones aclamadas por la crítica y premiadas con los mejores galardones internacionales. Además, cuentan con repartos estelares.
Qué ver en Netflix: la película de suspenso con Scarlett Johansson que es ideal para maratonear
La película protagonizada por Scarlett Johansson combina acción y ciencia ficción en un futuro distópico y está disponible en Netflix
Tal es el caso de la película La isla, una oferta que combina acción, ciencia ficción y suspenso dirigida por Michael Bay. La historia, protagonizada por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, plantea un futuro inquietante donde la tecnología y la ética chocan en un escenario cargado de tensión y adrenalina.
La crítica recibió a La isla con opiniones dispares, aunque destacó su capacidad para alternar entre una primera mitad más conceptual y un segundo tramo dominado por la acción. Además, fue nominada a los Premios Saturn como Mejor película de ciencia ficción.
Netflix: tráiler de la película La isla
Netflix: de qué trata la película La isla
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La isla versa: "Después de hacer un impactante descubrimiento sobre su existencia, dos habitantes buscan desesperadamente una salida a su vida en una controlada colonia futurista".
Año 2019. Lincoln Seis-Echo y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones.
La única salida, y la esperanza que todos comparten, consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto, y su creciente curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto.
Reparto de La isla, película de Netflix
- Ewan McGregor
- Scarlett Johansson
- Djimon Hounsou
- Sean Bean
- Steve Buscemi
- Michael Clarke Duncan
- Ethan Phillips
- Brian Stepanek
- Noa Tishby
- Siobhan Flynn
Dónde ver la película La isla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La isla se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película La isla se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película La isla se puede alquilar en Apple TV y Prime Video.
En pocas palabras
- Película destacada: "La isla" es un film de acción y ciencia ficción protagonizado por Scarlett Johansson.
- Argumento: Dos habitantes de una colonia futurista descubren la verdad sobre su existencia.
- Disponibilidad: La película se puede ver en Netflix en Latinoamérica.