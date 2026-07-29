Netflix estrena un thriller de 8 capítulos que pone a prueba los límites

Estrenada este miñercoles 29 de julio de 2026, la producción sigue la historia de Tamara, una estudiante que, cansada de sufrir abusos y humillaciones, decide cambiar el rumbo de su vida cuando sus compañeros comienzan a realizar un documental sobre el ciberbullying. A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentar decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mientras salen a la luz conflictos, secretos y las consecuencias de la violencia entre jóvenes.

Con una narrativa intensa y un enfoque que invita a la reflexión, Proyecto final se diferencia dentro del catálogo de Netflix por tratar un tema de gran actualidad desde la mirada de los adolescentes. Quienes disfrutan de las series y películas con historias profundas encontrarán en este thriller mexicano una propuesta atrapante, con personajes complejos y una trama que mantiene el suspenso hasta el último episodio.