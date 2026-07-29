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Netflix estrena un thriller de 8 capítulos que pone a prueba los límites

Con una narrativa intensa, esta serie se consolida como un thriller atrapante dentro de Netflix para quienes disfrutan del drama y las temáticas actuales

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un thriller mexicano dramático que arrasa en Netflix.

Es un thriller mexicano dramático que arrasa en Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix continúa apostando por historias que combinan entretenimiento con problemáticas actuales. Una de las novedades es Proyecto final, una miniserie mexicana de apenas 8 capítulos que mezcla thriller y drama para abordar una realidad que afecta a miles de adolescentes: el acoso escolar y el ciberbullying.

Estrenada este miñercoles 29 de julio de 2026, la producción sigue la historia de Tamara, una estudiante que, cansada de sufrir abusos y humillaciones, decide cambiar el rumbo de su vida cuando sus compañeros comienzan a realizar un documental sobre el ciberbullying. A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentar decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mientras salen a la luz conflictos, secretos y las consecuencias de la violencia entre jóvenes.

Con una narrativa intensa y un enfoque que invita a la reflexión, Proyecto final se diferencia dentro del catálogo de Netflix por tratar un tema de gran actualidad desde la mirada de los adolescentes. Quienes disfrutan de las series y películas con historias profundas encontrarán en este thriller mexicano una propuesta atrapante, con personajes complejos y una trama que mantiene el suspenso hasta el último episodio.

Netflix: de qué trata la serie mexicana Proyecto final

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Proyecto final versa: "Nueva escuela, nuevo comienzo..., hasta que ciertos ataques en línea y un peligroso acercamiento con un compañero incitan una transformación en Tamara".

Reparto de Proyecto final, el thriller dramático de Netflix

  • Daniela Martínez como Tamara
  • Tristán Maze
  • Isabella Tena

Netflix: tráiler de la serie Proyecto final

Dónde ver la serie Proyecto final, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma estrena la miniserie mexicana "Proyecto final", de 8 capítulos, que aborda el acoso escolar y el ciberbullying.
  • Trama: Sigue a Tamara, una estudiante que decide enfrentar los abusos tras el inicio de un documental sobre ciberbullying realizado por sus compañeros.
  • Temática: La producción combina thriller y drama para explorar conflictos y secretos juveniles en un contexto de violencia adolescente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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