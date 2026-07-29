El catálogo de series y películas de Netflix continúa apostando por historias que combinan entretenimiento con problemáticas actuales. Una de las novedades es Proyecto final, una miniserie mexicana de apenas 8 capítulos que mezcla thriller y drama para abordar una realidad que afecta a miles de adolescentes: el acoso escolar y el ciberbullying.
Netflix estrena un thriller de 8 capítulos que pone a prueba los límites
Con una narrativa intensa, esta serie se consolida como un thriller atrapante dentro de Netflix para quienes disfrutan del drama y las temáticas actuales
Estrenada este miñercoles 29 de julio de 2026, la producción sigue la historia de Tamara, una estudiante que, cansada de sufrir abusos y humillaciones, decide cambiar el rumbo de su vida cuando sus compañeros comienzan a realizar un documental sobre el ciberbullying. A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentar decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mientras salen a la luz conflictos, secretos y las consecuencias de la violencia entre jóvenes.
Con una narrativa intensa y un enfoque que invita a la reflexión, Proyecto final se diferencia dentro del catálogo de Netflix por tratar un tema de gran actualidad desde la mirada de los adolescentes. Quienes disfrutan de las series y películas con historias profundas encontrarán en este thriller mexicano una propuesta atrapante, con personajes complejos y una trama que mantiene el suspenso hasta el último episodio.
Netflix: de qué trata la serie mexicana Proyecto final
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Proyecto final versa: "Nueva escuela, nuevo comienzo..., hasta que ciertos ataques en línea y un peligroso acercamiento con un compañero incitan una transformación en Tamara".
Reparto de Proyecto final, el thriller dramático de Netflix
- Daniela Martínez como Tamara
- Tristán Maze
- Isabella Tena
Netflix: tráiler de la serie Proyecto final
Dónde ver la serie Proyecto final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.
- España: la serie Proyecto final se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma estrena la miniserie mexicana "Proyecto final", de 8 capítulos, que aborda el acoso escolar y el ciberbullying.
- Trama: Sigue a Tamara, una estudiante que decide enfrentar los abusos tras el inicio de un documental sobre ciberbullying realizado por sus compañeros.
- Temática: La producción combina thriller y drama para explorar conflictos y secretos juveniles en un contexto de violencia adolescente.