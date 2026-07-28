El catálogo de series y películas de Netflix incorporó una de las producciones más esperadas por los fanáticos de la acción y el suspenso: El sobreviviente. La película, estrenada el 24 de julio de 2026, está basada en la novela homónima de Stephen King y propone una historia cargada de tensión, persecuciones y adrenalina.
Netflix: la película basada en una novela de Stephen King que es una bomba de adrenalina
Glen Powell se enfrenta a un peligroso juego en la nueva película de Netflix que adapta una novela de Stephen King y promete adrenalina pura
Con una duración de 2 horas y 13 minutos, El sobreviviente tiene como protagonista a Glen Powell, quien interpreta a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para cambiar su vida. La trama gira en torno a un juego mortal en el que deberá permanecer oculto durante 30 días para evitar ser capturado y así obtener una millonaria recompensa.
Gracias a su combinación de acción, ciencia ficción y suspenso, esta nueva apuesta de Netflix ya se posiciona entre las series y películas más comentadas de la plataforma. Además de su ritmo frenético, la adaptación conserva la esencia de la obra de Stephen King, ofreciendo una historia que mantiene al espectador en vilo de principio a fin.
Netflix: de qué trata la película El sobreviviente
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El sobreviviente versa: "En una América distópica en el año 2025, Ben Richards participa en el violento reality show "The Running Man" con el fin de ganar suficiente dinero para revivir a su hija gravemente enferma".
Ben Richards (Glen Powell) es un hombre desesperado, tan desesperado que acepta participar en un juego con un premio multimillonario en el que los competidores son cazados como presa.
Reparto de El sobreviviente, película de Netflix
- Glen Powell como Ben Richards
- Colman Domingo como Bobby T.
- Lee Pace como Evan McCone
- Josh Brolin como Dan Killian
- William H. Macy como Molie Jernigan
- Emilia Jones como Amelia Williams
Netflix: tráiler de la película El sobreviviente
Dónde ver la película El sobreviviente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El sobreviviente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El sobreviviente se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película El sobreviviente se puede ver en Movistar Plus.