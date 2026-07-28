Netflix: la película basada en una novela de Stephen King que es una bomba de adrenalina

Con una duración de 2 horas y 13 minutos, El sobreviviente tiene como protagonista a Glen Powell, quien interpreta a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para cambiar su vida. La trama gira en torno a un juego mortal en el que deberá permanecer oculto durante 30 días para evitar ser capturado y así obtener una millonaria recompensa.

Gracias a su combinación de acción, ciencia ficción y suspenso, esta nueva apuesta de Netflix ya se posiciona entre las series y películas más comentadas de la plataforma. Además de su ritmo frenético, la adaptación conserva la esencia de la obra de Stephen King, ofreciendo una historia que mantiene al espectador en vilo de principio a fin.