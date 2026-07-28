Cuáles son los principales beneficios del Certificado Único de Discapacidad

El principal objetivo del CUD es velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, facilitando el acceso a prestaciones médicas, asistenciales y diversos beneficios económicos y de transporte.

¿Cuáles son los principales beneficios del CUD en Argentina?

Tener el CUD garantiza un marco de protección integral amparado por las leyes nacionales (como la Ley 22.431 y la Ley 24.901). Entre los derechos más relevantes se destacan: