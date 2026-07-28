El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que acredita la condición de discapacidad de una persona en todo el territorio argentino.
Cuáles son los principales beneficios del Certificado Único de Discapacidad
Uno por uno, los principales beneficios que obtienen las personas con discapacidad cuando consiguen su CUD
El principal objetivo del CUD es velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, facilitando el acceso a prestaciones médicas, asistenciales y diversos beneficios económicos y de transporte.
¿Cuáles son los principales beneficios del CUD en Argentina?
Tener el CUD garantiza un marco de protección integral amparado por las leyes nacionales (como la Ley 22.431 y la Ley 24.901). Entre los derechos más relevantes se destacan:
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Cobertura de salud al 100%: la obra social o prepaga del titular debe cubrir la totalidad de los tratamientos, medicamentos, terapias de rehabilitación, equipamiento y prestaciones educativas que la persona requiera.
Transporte público gratuito: permite viajar sin costo en el transporte terrestre de corta, media y larga distancia dentro del país.
Asignaciones familiares: posibilita el cobro de asignaciones familiares específicas por discapacidad liquidadas por ANSES.
Exenciones y franquicias: permite tramitar el Símbolo Internacional de Acceso para el libre estacionamiento, así como exenciones en el pago de patentes municipales/provinciales y peajes en rutas nacionales.
¿Cómo tramitar el CUD online?
Para iniciar la solicitud y solicitar un turno, el proceso se realiza principalmente de forma digital a través del portal oficial del Estado (Argentina.gob.ar). Antes de iniciar la solicitud, deberás reunir la siguiente documentación básica:
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DNI original y fotocopia del titular (y del tutor o representante legal si corresponde).
Certificados e informes médicos actualizados: tienen que haber sido emitidos con menos de 6 meses de antigüedad, detallando el diagnóstico completo y firmados por los médicos especialistas correspondientes.
Planilla oficial de evaluación: completada según la disciplina o condición de salud específica.
A continuación, hay que ingresar a la sección del CUD en Argentina.gob.ar, donde deberás responder un breve cuestionario sobre la situación particular. Posteriormente, se carga la documentación respaldatoria para solicitar la asignación de un turno presencial.
El día del turno asignado, el solicitante asiste a una entrevista ante una junta interdisciplinaria (compuesta por médicos, psicólogos y trabajadores sociales), quienes evalúan el expediente y determinan la emisión del certificado.
Una vez aprobado y emitido el CUD, podrás visualizar el mismo de manera digital desde la aplicación celular Mi Argentina, manteniendo la misma validez legal en todo el país.
En pocas palabras
- CUD: Documento público que acredita la condición de discapacidad y garantiza el cumplimiento de derechos en Argentina.
- Beneficios: Incluyen cobertura médica del 100%, transporte gratuito, asignaciones familiares y exenciones impositivas y de peajes.
- Trámite: Se inicia online en Argentina.gob.ar, requiriendo documentación médica y culmina con una evaluación interdisciplinaria presencial.