Netflix tiene un catálogo repleto de excelenes series españolas, como por ejemplo esta con Verónica Sánchez que impactó al mundo, se trata de Ángela.
Netflix asombra con la serie de 6 capítulos y es española
Netflix tiene un catálogo repleto de excelenes series españolas, como por ejemplo esta con Verónica Sánchez que impactó al mundo
Ángela, está disponible en Netflix, es una serie española basada en la serie de suspense británico-australiana de 2021 titulada Angela Black . Con tan solo seis episodios, es una miniserie bastante concisa con un reparto de gran nivel.
Cuando conocemos a Ángela (Verónica Sánchez), desde la primera escena queda claro que su relación con su marido, Gonzalo, no es buena. Poco después, comprobarás que es un marido iracundo y maltratador.
Con su trabajo pagando todas las cuentas, dos niñas pequeñas a su cargo y la constante amenaza de maltrato, Ángela lucha por salir adelante día a día. Siempre intenta evitar provocarlo, lo cual, por supuesto, es una batalla perdida.
De repente, alguien del pasado de Ángela (de sus años de instituto) regresa a su vida. Se llama Edu y su llegada despierta algo profundo en su interior.
Netflix: de qué trata la serie Ángela
La serie sigue a Ángela, una mujer con una vida en teoría perfecta: dos hijas fantásticas, un esposo aparentemente encantador y una casa que sería la envidia de cualquiera.
Sin embargo, detrás de esa imagen idílica se esconde una trama de violencia psicológica y manipulación ejercida por su marido, de la que Ángela no puede escapar.
Todo cambia cuando en su vida aparece Eduardo, un "viejo compañero de colegio" que en realidad está investigando un caso relacionado con su esposo, el cual le revelará oscuros secretos que desconocía.
Esta trama de abuso y juegos de poder sin dudas atrapó a la audiencia, que la mantuvo entre las tiras más vistas durante todo el fin de semana.
Netflix: reparto de la serie Ángela
- Verónica Sánchez
- Daniel Grao
- Jaime Zatarain
- Lucía Jiménez
- María Isabel Díaz Lago
- Iván Marcos
- Ane Gabarain
- Maia Zaitegi
- Sua Díez
Tráiler de la serie Ángela
Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ángela está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ángela está disponible en Netflix.
- España: la serie Ángela está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: presenta una miniserie española de 6 capítulos sobre abuso psicológico y manipulación.
- Trama: sigue a Ángela, quien lucha contra su violento esposo hasta que un antiguo conocido revela secretos.
- Reparto: la serie está protagonizada por Verónica Sánchez y cuenta con un elenco destacado.