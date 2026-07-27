Netflix asombra con la serie de 6 capítulos y es española

Con su trabajo pagando todas las cuentas, dos niñas pequeñas a su cargo y la constante amenaza de maltrato, Ángela lucha por salir adelante día a día. Siempre intenta evitar provocarlo, lo cual, por supuesto, es una batalla perdida.

De repente, alguien del pasado de Ángela (de sus años de instituto) regresa a su vida. Se llama Edu y su llegada despierta algo profundo en su interior.

Netflix: de qué trata la serie Ángela

La serie sigue a Ángela, una mujer con una vida en teoría perfecta: dos hijas fantásticas, un esposo aparentemente encantador y una casa que sería la envidia de cualquiera.

Sin embargo, detrás de esa imagen idílica se esconde una trama de violencia psicológica y manipulación ejercida por su marido, de la que Ángela no puede escapar.

Todo cambia cuando en su vida aparece Eduardo, un "viejo compañero de colegio" que en realidad está investigando un caso relacionado con su esposo, el cual le revelará oscuros secretos que desconocía.

Esta trama de abuso y juegos de poder sin dudas atrapó a la audiencia, que la mantuvo entre las tiras más vistas durante todo el fin de semana.

Netflix: reparto de la serie Ángela

Verónica Sánchez

Daniel Grao

Jaime Zatarain

Lucía Jiménez

María Isabel Díaz Lago

Iván Marcos

Ane Gabarain

Maia Zaitegi

Sua Díez

Tráiler de la serie Ángela

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica