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Netflix la rompe con la romántica serie corta de 5 capítulos y es española

Netflix la rompe con la serie española de solo 5 capítulos basada en la novela homónima de Elísabet Benavent

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix arrasa con la romántica serie corta de 5 capítulos y es española

Netflix arrasa con la romántica serie corta de 5 capítulos y es española

La serie que está causando furor en Netflix es Un cuento perfecto, una tira basada en la novela homónima de Elísabet Benavent que tiene cinco episodios y se presenta como una propuesta ideal para los amantes de las comedias romántica.

Los protagonistas de esta historia son Anna Castillo y Álvaro Mel, quienes le dan vida a Margot y David, dos jóvenes que provienen de mundos diferentes pero cuyos caminos se unen para darle un giro inesperado a sus vidas.

Una serie llena de romanticismo y un amor lleno de idas y vueltas.

Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto

Un cuento perfecto es una miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Margot y David son dos jóvenes de mundos opuestos, cuyas vidas están a punto de cruzarse de manera irremediable.

Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior.

Un prometido perfecto, una familia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.

En ese momento vital lleno de inseguridad y ansiedad se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos sólo para poder llegar a final de mes. Su llegada provoca el caos en la vida de Margot.

Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.

Netflix: reparto de la serie Un cuento perfecto

  • Anna Castillo
  • Álvaro Mel
  • Ana Belén
  • Ingrid García Jonsson
  • Lourdes Hernández
  • Lydia Pavón
  • Tai Fati
  • Jimmy Castro
  • Mario Ermito

Tráiler de la serie Un cuento perfecto

Dónde ver la serie Un cuento perfecto, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.
  • España: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: la serie española "Un cuento perfecto", basada en la novela de Elísabet Benavent, es un éxito en la plataforma.
  • Sinopsis: narra la historia de Margot y David, dos jóvenes de mundos opuestos cuyos caminos se cruzan inesperadamente.
  • Formato: La miniserie consta de cinco episodios y se destaca por su tono de comedia romántica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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