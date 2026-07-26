Netflix la rompe con la romántica serie corta de 5 capítulos y es española

Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto

Un cuento perfecto es una miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Margot y David son dos jóvenes de mundos opuestos, cuyas vidas están a punto de cruzarse de manera irremediable.

Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior.

Un prometido perfecto, una familia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.

En ese momento vital lleno de inseguridad y ansiedad se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos sólo para poder llegar a final de mes. Su llegada provoca el caos en la vida de Margot.

Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.

Netflix: reparto de la serie Un cuento perfecto

Anna Castillo

Álvaro Mel

Ana Belén

Ingrid García Jonsson

Lourdes Hernández

Lydia Pavón

Tai Fati

Jimmy Castro

Mario Ermito

Tráiler de la serie Un cuento perfecto

Dónde ver la serie Un cuento perfecto, según la zona geográfica