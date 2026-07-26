La serie que está causando furor en Netflix es Un cuento perfecto, una tira basada en la novela homónima de Elísabet Benavent que tiene cinco episodios y se presenta como una propuesta ideal para los amantes de las comedias romántica.
Netflix la rompe con la romántica serie corta de 5 capítulos y es española
Netflix la rompe con la serie española de solo 5 capítulos basada en la novela homónima de Elísabet Benavent
Los protagonistas de esta historia son Anna Castillo y Álvaro Mel, quienes le dan vida a Margot y David, dos jóvenes que provienen de mundos diferentes pero cuyos caminos se unen para darle un giro inesperado a sus vidas.
Una serie llena de romanticismo y un amor lleno de idas y vueltas.
Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto
Un cuento perfecto es una miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Margot y David son dos jóvenes de mundos opuestos, cuyas vidas están a punto de cruzarse de manera irremediable.
Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior.
Un prometido perfecto, una familia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.
En ese momento vital lleno de inseguridad y ansiedad se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos sólo para poder llegar a final de mes. Su llegada provoca el caos en la vida de Margot.
Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.
Netflix: reparto de la serie Un cuento perfecto
- Anna Castillo
- Álvaro Mel
- Ana Belén
- Ingrid García Jonsson
- Lourdes Hernández
- Lydia Pavón
- Tai Fati
- Jimmy Castro
- Mario Ermito
Tráiler de la serie Un cuento perfecto
Dónde ver la serie Un cuento perfecto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.
- España: la serie Un cuento perfecto está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la serie española "Un cuento perfecto", basada en la novela de Elísabet Benavent, es un éxito en la plataforma.
- Sinopsis: narra la historia de Margot y David, dos jóvenes de mundos opuestos cuyos caminos se cruzan inesperadamente.
- Formato: La miniserie consta de cinco episodios y se destaca por su tono de comedia romántica.