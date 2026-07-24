En Netflix recién aterriza la serie española de solo 6 capítulos que escaló rápidamente entre las más elegidas

Destrozada y sin rumbo tras el fallecimiento, Greta recibe un último regalo de su hermana: un juego interactivo y emocional diseñado para obligarla a sanar, reconstruir su identidad y aprender a vivir por sí misma.

En esta travesía de superación personal se cruza con Will, un misterioso muchacho que arrastra sus propios traumas y junto al cual descubrirá el verdadero significado del amor y el perdón.

Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos

La serie española El mapa de los anhelos tiene 6 episodios. La historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea El mapa de los anhelos, un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Netflix: reparto de la serie El mapa de los anhelos

Alícia Falcó en el papel de Greta

Pablo Álvarez como el enigmático Will

Georgina Amorós en el rol de Lucy

Laia Marull

Mario de la Rosa

Ramón Barea

Tráiler de la serie El mapa de los anhelos

Dónde ver la serie El mapa de los anhelos, según la zona geográfica