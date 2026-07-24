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En Netflix recién aterriza la serie española de solo 6 capítulos que escaló rápidamente entre las más elegidas

Netflix acaba de estrenar la serie española de tan solo 6 capítulos que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
En Netflix recién aterriza la serie española que escaló rápidamente entre las más encumbradas.

En Netflix recién aterriza la serie española que escaló rápidamente entre las más encumbradas.

Netflix acaba de estrenar la serie española de tan solo 6 capítulos que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen, se trata de El mapa de los anhelos.

El mapa de los anhelos es la nueva serie española de Netflix, que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen.

La trama se centra en Greta, una joven marcada por la tragedia tras perder a su hermana Lucy a causa de la leucemia, una enfermedad para la cual ella misma nació con la misión de ser su salvadora genética.

Destrozada y sin rumbo tras el fallecimiento, Greta recibe un último regalo de su hermana: un juego interactivo y emocional diseñado para obligarla a sanar, reconstruir su identidad y aprender a vivir por sí misma.

En esta travesía de superación personal se cruza con Will, un misterioso muchacho que arrastra sus propios traumas y junto al cual descubrirá el verdadero significado del amor y el perdón.

Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos

La serie española El mapa de los anhelos tiene 6 episodios. La historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea El mapa de los anhelos, un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Netflix: reparto de la serie El mapa de los anhelos

  • Alícia Falcó en el papel de Greta
  • Pablo Álvarez como el enigmático Will
  • Georgina Amorós en el rol de Lucy
  • Laia Marull
  • Mario de la Rosa
  • Ramón Barea

Tráiler de la serie El mapa de los anhelos

Dónde ver la serie El mapa de los anhelos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.
  • España: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: El mapa de los anhelos, serie española de 6 capítulos basada en novela de Alice Kellen.
  • Trama: Greta, marcada por la tragedia, usa un juego póstumo de su hermana para sanar y encontrarse.
Resumen generado por Thinkindot AI

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