Netflix acaba de estrenar la serie española de tan solo 6 capítulos que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen, se trata de El mapa de los anhelos.
En Netflix recién aterriza la serie española de solo 6 capítulos que escaló rápidamente entre las más elegidas
Netflix acaba de estrenar la serie española de tan solo 6 capítulos que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen
El mapa de los anhelos es la nueva serie española de Netflix, que traslada a la pantalla la aclamada novela de la escritora Alice Kellen.
La trama se centra en Greta, una joven marcada por la tragedia tras perder a su hermana Lucy a causa de la leucemia, una enfermedad para la cual ella misma nació con la misión de ser su salvadora genética.
Destrozada y sin rumbo tras el fallecimiento, Greta recibe un último regalo de su hermana: un juego interactivo y emocional diseñado para obligarla a sanar, reconstruir su identidad y aprender a vivir por sí misma.
En esta travesía de superación personal se cruza con Will, un misterioso muchacho que arrastra sus propios traumas y junto al cual descubrirá el verdadero significado del amor y el perdón.
Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos
La serie española El mapa de los anhelos tiene 6 episodios. La historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.
Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.
Antes de partir, Lucy crea El mapa de los anhelos, un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.
En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?
Netflix: reparto de la serie El mapa de los anhelos
- Alícia Falcó en el papel de Greta
- Pablo Álvarez como el enigmático Will
- Georgina Amorós en el rol de Lucy
- Laia Marull
- Mario de la Rosa
- Ramón Barea
Tráiler de la serie El mapa de los anhelos
Dónde ver la serie El mapa de los anhelos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.
- España: la serie El mapa de los anhelos está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: El mapa de los anhelos, serie española de 6 capítulos basada en novela de Alice Kellen.
- Trama: Greta, marcada por la tragedia, usa un juego póstumo de su hermana para sanar y encontrarse.