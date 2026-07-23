La serie mexicana de 10 capítulos que te atrapará en Netflix: secretos y un drama arrasador

Estamos hablando de la serie El otro padre, que en solo 10 capítulos desarrolla la historia de una médica que busca un donante de riñón para salvar la vida de su hija y descubre una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destrozar a dos familias.

La serie El otro padre está disponible en Netflix desde esta semana y cuenta con un elenco estelar encabezado por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser.