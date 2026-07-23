La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar, esta semana de julio, una de las producciones que promete arrasar en el catálogo. Se trata de un drama mexicano, sentimental y emotivo que, desde su llegada al gigante de la N roja, no deja de sumar reproducciones.
La serie mexicana de 10 capítulos que te atrapará en Netflix: secretos y un drama arrasador
Netflix suma a su catálogo un emotivo drama mexicano que explora los secretos de dos familias y tiene una historia atrapante
Estamos hablando de la serie El otro padre, que en solo 10 capítulos desarrolla la historia de una médica que busca un donante de riñón para salvar la vida de su hija y descubre una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destrozar a dos familias.
La serie El otro padre está disponible en Netflix desde esta semana y cuenta con un elenco estelar encabezado por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser.
Netflix: de qué trata la serie El otro padre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El otro padre versa: "A sus diecisiete años, Julieta sueña con tener novio. Pero cuando su salud se debilita, la búsqueda de un donante de riñón se vuelve una amenaza para su familia y sus amistades".
Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de veinte años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir.
Reparto de El otro padre, la serie mexicana de Netflix
- Silvia Navarro
- Manolo Cardona
- Erik Hayser
- Paola Núñez
- Azul Gualta
- Sebastián Dante
- Emilio Osorio
- Pamela Moreno
- Romina Poza
Netflix: tráiler de la serie El otro padre
Dónde ver la serie El otro padre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- España: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno destacado: Netflix suma la serie dramática mexicana "El otro padre" a su catálogo.
- Trama central: Una madre busca un donante de riñón para su hija y descubre secretos familiares.
- Elenco principal: La producción cuenta con Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser.