Netflix tiene 2 películas españolas del 2026 que pocos conocen y son un exitazo

Netflix: de qué trata la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo

Documental que aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella.

Este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a la banda terrorista ETA.