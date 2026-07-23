Netflix tiene dos excelentes propuestas españolas del 2026 que pocos conocen pero que son verdaderas joyas escondidas, se trata de Miguel Ángel Blanco: una muerte en diferido que dejó una profunda huella, un documental que mantuvo en vilo a España. La otra es Torrente presidente, una comedia negra y muy irónica que te hará reír a más no poder.
Netflix tiene 2 películas españolas del 2026 que pocos conocen y son un exitazo
Netflix tiene dos excelentes propuestas españolas del 2026 que son pocos conocidas pero son una verdaderas joyas
Netflix: de qué trata la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo
Documental que aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella.
Este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a la banda terrorista ETA.
Netflix: reparto de la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo
- Jon Sistiaga
- María del Mar Blanco
- Felipe VI de España
- José María Aznar
Tráiler de la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo
Dónde ver la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo está disponible en Netflix.
- España: la película Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo está disponible en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Torrente presidente
José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder del partido populista NOX.
Como persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, Torrente piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar; curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza.
Netflix: reparto de la película Torrente presidente
- Santiago Segura
- Fernando Esteso
- Gabino Diego
- Carlos Areces
Tráiler de la película Torrente presidente
Dónde ver la película Torrente presidente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Torrente presidente está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Torrente presidente está disponible en Netflix.
- España: la película Torrente presidente está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene dos películas españolas de 2026, Miguel Ángel Blanco: una muerte en diferido y Torrente presidente.
- Documental: Miguel Ángel Blanco: las 48 horas recuerda la movilización social contra ETA.
- Comedia: Torrente presidente narra la irónica ascensión política del personaje de José Luis Torrente.