Un héroe legendario, criaturas mitológicas y un viaje plagado de peligros. La combinación perfecta para la pantalla grande llega de la mano de Christopher Nolan, quien se inspiró en La Odisea para su nueva película. Pero, ¿cuál es la trama de esta obra fundamental de la literatura universal que cautivó al famoso cineasta?
Dioses, sirenas y un regreso imposible: de qué se trata La Odisea y por qué fascina al cine mundial
Monstruos, dioses y diez años a la deriva en La Odisea, la historia de Odiseo detrás del clásico épico que llegó al cine de la mano del aclamado director
Atribuida tradicionalmente al poeta griego Homero y compuesta en el siglo VIII a. C., La Odisea es un poema épico de 24 cantos. La historia narra el tormentoso viaje de diez años que debió emprender Odiseo (conocido como Ulises en la tradición latina) para regresar a su hogar en la isla de Ítaca tras luchar durante una década en la guerra de Troya.
Después de combatir durante diez años en la guerra de Troya, el héroe necesita otros diez años para volver junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco.
Monstruos, astucia y la estructura clave del poema clásico en La Odisea
Durante su periplo, el rey de Ítaca no solo enfrenta la furia del dios Poseidón, sino también a desafíos inolvidables:
- El cíclope Polifemo, un gigante de un solo ojo.
- La hechicera Circe y las seductoras sirenas.
- Los peligros de Escila y Caribdis, y la retención en la isla de la ninfa Calipso.
- Un descenso al mundo de los muertos para consultar al adivino Tiresias.
A diferencia de otros guerreros, la gran virtud de Odiseo no radica en la fuerza bruta sino en su astucia (metis), la cual le permite superar los engaños y disfraces para recuperar su trono y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.
En ese marco, mediante disfraces, engaños y planes ingeniosos, consigue salir de situaciones que parecían imposibles., Para no ser reconocido inmediatamente, se presenta disfrazado. Allí se reencuentra con Telémaco, prepara su ingreso al palacio y enfrenta a los pretendientes que ocuparon su casa., Así confirma su identidad y la pareja finalmente se reencuentra.
Narrada mediante la técnica in medias res (comenzando "en medio de las cosas"), la obra se divide en tres grandes etapas: la Telemaquia (centrada en la búsqueda de su hijo), las Aventuras de Odiseo y el definitivo Regreso a Ítaca.
Tal fue el impacto cultural de este relato transmitido originalmente de forma oral, que la palabra "odisea" terminó incorporándose al diccionario de la Real Academia Española para definir cualquier viaje largo o sucesión de complicaciones imprevistas.
¿Cómo se usa la palabra "odisea" en la actualidad?, La Real Academia Española define una odisea como un viaje extenso en el que abundan las aventuras favorables y adversas al viajero. También se utiliza para describir una sucesión de dificultades o situaciones imprevistas. Un verdadero clásico imperecedero que ahora promete deslumbrar en el cine.
En pocas palabras
- La Odisea narra el viaje de Odiseo por diez años tras la guerra de Troya.
- El héroe enfrenta monstruos mitológicos y la furia de Poseidón usando su astucia.
- La obra maestra de Homero define el concepto de "odisea" en el diccionario.