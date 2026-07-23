Dioses, sirenas y un regreso imposible: de qué se trata La Odisea y por qué fascina al cine mundial

Mat Damon en La Odisea, una película que pisa fuerte en los cines del mundo.

Monstruos, astucia y la estructura clave del poema clásico en La Odisea

Durante su periplo, el rey de Ítaca no solo enfrenta la furia del dios Poseidón, sino también a desafíos inolvidables:

El cíclope Polifemo, un gigante de un solo ojo.

La hechicera Circe y las seductoras sirenas.

Los peligros de Escila y Caribdis, y la retención en la isla de la ninfa Calipso.

Un descenso al mundo de los muertos para consultar al adivino Tiresias.

A diferencia de otros guerreros, la gran virtud de Odiseo no radica en la fuerza bruta sino en su astucia (metis), la cual le permite superar los engaños y disfraces para recuperar su trono y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Una de las tantas ilustraciones de La Odisea, el poema épico que llegó al cine.

En ese marco, mediante disfraces, engaños y planes ingeniosos, consigue salir de situaciones que parecían imposibles., Para no ser reconocido inmediatamente, se presenta disfrazado. Allí se reencuentra con Telémaco, prepara su ingreso al palacio y enfrenta a los pretendientes que ocuparon su casa., Así confirma su identidad y la pareja finalmente se reencuentra.

Narrada mediante la técnica in medias res (comenzando "en medio de las cosas"), la obra se divide en tres grandes etapas: la Telemaquia (centrada en la búsqueda de su hijo), las Aventuras de Odiseo y el definitivo Regreso a Ítaca.

Tal fue el impacto cultural de este relato transmitido originalmente de forma oral, que la palabra "odisea" terminó incorporándose al diccionario de la Real Academia Española para definir cualquier viaje largo o sucesión de complicaciones imprevistas.

¿Cómo se usa la palabra "odisea" en la actualidad?, La Real Academia Española define una odisea como un viaje extenso en el que abundan las aventuras favorables y adversas al viajero. También se utiliza para describir una sucesión de dificultades o situaciones imprevistas. Un verdadero clásico imperecedero que ahora promete deslumbrar en el cine.