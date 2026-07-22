El thriller de suspenso de Harlan Coben que está en Netflix y arrasa con 8 capítulos

Estamos hablando de la serie En fuga, un thriller de suspenso basado en las novelas de Harlan Coben que tiene apenas 8 capítulos y está disponible en la plataforma de Netflix.

La trama de la serie de Netflix sigue a un padre desesperado que busca a su hija fugitiva, se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia... para siempre.