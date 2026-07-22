En enero de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix sumó una de las producciones de Harlan Coben que hoy se ha converttido en una de las más vistas del catálogo. Se trata de un drama británico sobre crímenes que no deja de sumar reproducciones.
El thriller de suspenso de Harlan Coben que está en Netflix y arrasa con 8 capítulos
Del aclamado autor Harlan Coben, se posiciona como una de las películas más vistas en Netflix, cautivando con su trama de suspenso y drama criminal.
Estamos hablando de la serie En fuga, un thriller de suspenso basado en las novelas de Harlan Coben que tiene apenas 8 capítulos y está disponible en la plataforma de Netflix.
La trama de la serie de Netflix sigue a un padre desesperado que busca a su hija fugitiva, se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia... para siempre.
Netflix: de qué trata la serie En fuga de Harlan Coben
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie En fuga versa: "Una hija desaparecida. Un escurridizo asesino. Un padre desesperado por obtener respuestas. Todas las pistas apuntan a una atrapante adaptación de un misterio de Harlan Coben".
La perfecta vida de Simon da un vuelco cuando su hija Paige huye y es encontrada drogada en un parque. Simon se adentra en los peligrosos bajos fondos, donde un acto de violencia sacude su vida.
Netflix: tráiler de la serie En fuga
Reparto de En fuga, serie de Netflix
- James Nesbitt como Simon
- Ruth Jones
- Alfred Enoch
- Tracy Ann Oberman
- Ingrid Oliver
- Amy Gledhill
- Annette Badland
- Mark Bazeley
Dónde ver la serie En fuga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En fuga se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie En fuga (Run Away, por su título en inglés) se puede ver en Netflix.
- España: la serie En fuga se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix suma éxitos: La plataforma de series y películas sumó en enero de 2026 la producción británica "En fuga", basada en novelas de Harlan Coben.
- Trama de suspenso: La serie de 8 capítulos sigue a un padre que busca a su hija fugitiva, se ve envuelto en un asesinato y descubre secretos familiares.
- Disponibilidad global: "En fuga" está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.