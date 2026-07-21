La plataforma de series y películas de Netflix continúa ampliando su catálogo con estrenos que rápidamente captan la atención de los suscriptores. Entre sus incorporaciones más recientes aparece Hasta el final, una película francesa de drama que apuesta por una historia cargada de emociones, sacrificio y resiliencia.
La emotiva película francesa que acaba de llegar a Netflix y ya conmueve a miles de espectadores
Netflix expande su oferta con una película dramática que narra la lucha de una madre por salvar a su hijo.
Estrenada recientemente en Netflix, Hasta el final está dirigida por Nawell Madani y Ludovic Colbeau-Justin. Con una duración de 1 hora y 42 minutos, la película sigue a una madre dispuesta a hacer todo lo posible para salvar a su hijo enfermo, en un relato conmovedor que ya se posiciona entre las opciones más destacadas del catálogo de series y películas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Hasta el final
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hasta el final versa: "Tras haberlo dado todo para ser madre, su hijo se enferma. Ahora, Jada hará hasta lo imposible para encontrar un donante y salvarlo, cueste lo cueste...".
Cuando su hijo pequeño enferma, Jada, que lo dio todo por ser madre, está dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvarlo cueste lo que cueste.
Reparto de Hasta el final, película de Netflix
- Nawell Madani como Jada
- Guillaume Gouix
- Paul Fouré
- Nicolas Briancon
- Steve Tientcheu
- David Salles
- Majida Ghomari
- Aissatou Diallo Sagna
- Sarah Stern
Dónde ver la película Hasta el final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
- España: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
Netflix: tráiler de la película Hasta el final
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma a su catálogo la película francesa de drama y suspenso "Hasta el final".
- Sinopsis: La trama sigue a una madre que hará todo lo posible por salvar a su hijo enfermo.
- Disponibilidad: El film, de 1 hora y 42 minutos, está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.