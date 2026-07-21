La emotiva película francesa que acaba de llegar a Netflix y ya conmueve a miles de espectadores

Estrenada recientemente en Netflix, Hasta el final está dirigida por Nawell Madani y Ludovic Colbeau-Justin. Con una duración de 1 hora y 42 minutos, la película sigue a una madre dispuesta a hacer todo lo posible para salvar a su hijo enfermo, en un relato conmovedor que ya se posiciona entre las opciones más destacadas del catálogo de series y películas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la película Hasta el final

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hasta el final versa: "Tras haberlo dado todo para ser madre, su hijo se enferma. Ahora, Jada hará hasta lo imposible para encontrar un donante y salvarlo, cueste lo cueste...".