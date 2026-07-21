Netflix estalla con la cinta de acción española más vista del año

A escasos metros se encuentra Leo (Antonio Resines), un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven (Natalia Azahara) tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio de la tempestad.

Netflix: de qué trata la película Mikaela

La trama de la película Mikaela se sitúa en un contexto extremo: la víspera del Día de Reyes, cuando una tormenta de nieve paraliza gran parte de España. En medio del caos vial, un grupo de criminales ve la oportunidad perfecta para asaltar un furgón blindado.

A pocos metros de allí, Leo Font, un policía retirado y desgastado por la vida, presencia la escena. Sin nada que perder, decide intervenir.

Lo que comienza como un intento desesperado por detener el crimen se transforma en una carrera a contrarreloj. Leo se alía con Mikaela (Natalia Azahara), una joven con un pasado enigmático y grandes habilidades, que se convierte en pieza clave para frustrar la huida de los atracadores.

Netflix: reparto de la película Mikaela

ntonio Resines como Leo

Natalia Azahara como Mikaela

Roger Casamajor como Jon

Pavel Anton como Erik

Cristina Kovani como Ivana

Adriana Torrebe jano como Alicia

Javier Albalá como Carlos

Tráiler de la película Mikaela

Dónde ver la película Mikaela, según la zona geográfica