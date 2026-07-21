En Netflix resalta la película de acción española que lo tiene todo, aventura, robos y todo esto en medio un temporal de nieve de dimensiones apocalípticas, se trata de Mikaela.
Netflix estalla con la cinta de acción española más vista del año
En Netflix resalta la película de acción española que lo tiene todo, aventura, robos y todo esto en medio un temporal de nieve de dimensiones apocalípticas
En la víspera del día de Reyes una tormenta de nieve sin precedentes asola España. En medio del caos de una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado.
Un policía con serios problemas personales y profesionales, se encuentra en la carretera, parado en mitad de la tormenta Mikaela, con un atraco a un furgón blindado.
A escasos metros se encuentra Leo (Antonio Resines), un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven (Natalia Azahara) tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio de la tempestad.
Netflix: de qué trata la película Mikaela
La trama de la película Mikaela se sitúa en un contexto extremo: la víspera del Día de Reyes, cuando una tormenta de nieve paraliza gran parte de España. En medio del caos vial, un grupo de criminales ve la oportunidad perfecta para asaltar un furgón blindado.
A pocos metros de allí, Leo Font, un policía retirado y desgastado por la vida, presencia la escena. Sin nada que perder, decide intervenir.
Lo que comienza como un intento desesperado por detener el crimen se transforma en una carrera a contrarreloj. Leo se alía con Mikaela (Natalia Azahara), una joven con un pasado enigmático y grandes habilidades, que se convierte en pieza clave para frustrar la huida de los atracadores.
Netflix: reparto de la película Mikaela
- ntonio Resines como Leo
- Natalia Azahara como Mikaela
- Roger Casamajor como Jon
- Pavel Anton como Erik
- Cristina Kovani como Ivana
- Adriana Torrebe jano como Alicia
- Javier Albalá como Carlos
Tráiler de la película Mikaela
Dónde ver la película Mikaela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mikaela está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mikaela no está disponible en Netflix.
- España: la película Mikaela está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma una película de acción española de aventura y robos.
- Trama: Una tormenta de nieve apocalíptica desata un atraco a un furgón blindado.
- Protagonistas: Un policía retirado y una joven misteriosa intentan detener a los atracadores.