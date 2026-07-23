La plataforma de series y películas de Netflix sigue apostando por las historias románticas que conquistan a millones de espectadores. Entre ellas se destaca Nueva vida en Ransom Canyon, la serie estadounidense que, tras el éxito de su primera entrega estrenada en 2025, regresa este jueves 23 de julio con una esperada segunda temporada.
Netflix: tiene 10 capítulos, estrenó otra temporada y promete ser la serie de éxito del año
Con una combinación de drama y romance, la serie estadounidense estrena su nueva temporada con la promesa de cautivar a más espectadores en Netflix
Desde su llegada a Netflix, Nueva vida en Ransom Canyon se convirtió en una de las series más vistas del catálogo gracias a su combinación de drama, romance y conflictos familiares. La nueva temporada promete profundizar en la historia del ranchero Staten Kirkland y los habitantes del pueblo de Ransom Canyon, con nuevos desafíos, secretos y relaciones que mantendrán atrapados a los fanáticos de la serie.
Netflix: de qué trata Nueva vida en Ransom Canyon
La serie Nueva vida en Ransom Canyon gira en torno a un ranchero en duelo, interpretado por Josh Duchamel, que se siente atraído por la mejor amiga de su fallecida esposa. ¿Podrá impedir que su rival en el amor y las finanzas lo destruya todo?
La pasión cala hondo en un pueblo de Texas, donde tres dinastías de ganaderos se enfrentan por sus tierras, su legado y las personas que quieren.
En esta nueva entrega, la historia retoma los acontecimientos seis meses después del final de la primera temporada. Quinn regresa a Texas tras su paso por la Filarmónica de Nueva York, pero su reencuentro con Staten se complica por la aparición de un nuevo interés amoroso. Mientras tanto, las disputas por las tierras, los conflictos familiares y los secretos del pasado volverán a poner a prueba a los habitantes de Ransom Canyon.
Temporada 2 de Nueva vida en Ransom Canyon: tráiler
Reparto de la serie Nueva vida en Ransom Canyon
- Josh Duchamel
- Minka Kelly
- Eoin Macken
- Lizzy Greene
- Andrew Liner
- Jack Schumacher
- Marianly Tejada
- Garrett Wareing
- James Brolin
- Philip Winchester
Dónde ver la serie Nueva vida en Ransom Canyon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- España: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena segunda temporada: La plataforma de streaming lanza la continuación de "Nueva vida en Ransom Canyon" con 10 capítulos nuevos.
- Trama romántica y de conflicto: La serie narra la historia de un ranchero y las disputas de poder y herencia en un pueblo de Texas.
- Elenco reconocido: Protagonizada por Josh Duchamel y Minka Kelly, la serie cuenta con un elenco de figuras destacadas del cine y la TV.