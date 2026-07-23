Netflix: tiene 10 capítulos, estrenó otra temporada y promete ser la serie de éxito del año

Desde su llegada a Netflix, Nueva vida en Ransom Canyon se convirtió en una de las series más vistas del catálogo gracias a su combinación de drama, romance y conflictos familiares. La nueva temporada promete profundizar en la historia del ranchero Staten Kirkland y los habitantes del pueblo de Ransom Canyon, con nuevos desafíos, secretos y relaciones que mantendrán atrapados a los fanáticos de la serie.

Netflix: de qué trata Nueva vida en Ransom Canyon

La serie Nueva vida en Ransom Canyon gira en torno a un ranchero en duelo, interpretado por Josh Duchamel, que se siente atraído por la mejor amiga de su fallecida esposa. ¿Podrá impedir que su rival en el amor y las finanzas lo destruya todo?