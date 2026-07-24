El catálogo de series y películas de Netflix sigue creciendo con producciones de gran impacto, y una de las que más llama la atención es Entre padre e hijo, una ficción de México que mezcla thriller, romance y misterio en un formato diferente: tiene 20 capítulos de 10 minutos cada uno.
Netflix tiene una serie subida de tono con 20 capítulos de 10 minutos y arrasa con los límites permitidos
Netflix suma a su catálogo una atrapante miniserie de México que combina thriller, romance y misterio con una duración ideal para maratonear
La serie, protagonizada por Pamela Almanza y Erick Elías, desarrolla una trama marcada por los romances imposibles, los secretos familiares y los giros inesperados. A lo largo de sus 20 capítulos, la historia mantiene el suspenso mientras suma momentos de gran carga emocional y sensualidad.
Gracias a su formato de microserie, Entre padre e hijo se convirtió en una propuesta distinta dentro del catálogo de Netflix. Esta producción de México demuestra que las historias breves también pueden cautivar a los fanáticos, ofreciendo una experiencia ágil, intensa y perfecta para maratonear en pocas horas.
Netflix: tráiler de la serie Entre padre e hijo
Netflix: de qué trata la serie Entre padre e hijo
La sinopsis oficial de Neflix sobre la serie Entre padre e hijo versa: "En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro".
Bárbara (Pamela Almanza) es una abogada de éxito que visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa relación con el conflictivo hijo de este en medio de tensiones ocultas y secretos inquietantes.
Como si eso fuera poco, hay un misterio alrededor de la muerte de Fernanda, la madre de Iker, un caso en el que la protagonista parecería estar involucrada de forma sospechosa.
Reparto de Entre padre e hijo
- Pamela Almanza como Bárbara
- Erick Elías como Álvaro
- Graco Sendel como Iker
- Natalia Plascencia
- Ivanna Castro
- Carmen Delgado
Dónde ver la serie Entre padre e hijo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.
- España: la serie Entre padre e hijo sepuede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Entre padre e hijo", una miniserie mexicana de 20 capítulos cortos que combina thriller, romance y misterio.
- Sinopsis: Una abogada visita la hacienda de su prometido y surge una atracción irresistible con su futuro hijastro, en medio de secretos familiares y un misterio sobre una muerte.
- Disponibilidad: La serie protagonizada por Pamela Almanza y Erick Elías se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.