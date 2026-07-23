La plataforma de streaming Prime Video reveló hoy las primeras imágenes de su nueva película Prime Original Barreda, un drama de ficción basado en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda, un dentista que asesinó brutalmente a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su propio hogar.
Prime Video revela el primer vistazo de Barreda, una película sobre el odontólogo femicida
Prime Video compartió las primeras imágenes de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas de este 2026
Esta producción contará con el protagónico de Luis Machín (Cromañón, Diciembre 2001). Barreda buscó posicionarse como víctima, desatando un frenesí mediático y provocando un escándalo nacional. La película se estrenará el 28 de agosto exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.
¿De qué tratará Barreda?
Barreda explora a profundidad esta trágica historia desde una perspectiva renovada, dando voz a las víctimas del caso. Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la película es una coproducción de About Entertainment (Cromañón) del ganador del Premio de la Academia Armando Bo, Infinity Hill (Argentina, 1985) y Amazon MGM Studios. El elenco incluye a Carla Peterson (El Silencio de las Moscas, Blondi)) Mercedes Morán (Elena Sabe, El Reino), Maite Lanata (Gatillero, En el Barro), Margarita Paez (No me Rompan), Marcelo Subiotto (Puán, Los Justos), Paola Barrientos (La Casaca de Dios, Cromañón) y Alberto Ajaka (Menem), entre otros.
¿Qué ocurrió con Ricardo Barreda?
Ricardo Barreda fue un odontólogo argentino que en 1992 asesinó a su esposa, Gladys McDonald, a sus dos hijas, Cecilia y Adriana Barreda, y a su suegra, Elena Arreche. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el hecho. A inicios de 2008 se le concedió el arresto domiciliario por su buena conducta y por ser mayor de setenta años, que en enero de 2011 fue revocado por violarlo con la excusa de ir a una farmacia.
El 11 de febrero de ese mismo año se le devolvió el beneficio de prisión domiciliaria y el 29 de marzo se le otorgó la libertad condicional. Sin embargo, en 2020 fue internado en un geriátrico, donde falleció el 25 de mayo de ese año.
En pocas palabras
- Prime Video: Reveló las primeras imágenes de la película argentina "Barreda".
- Sinopsis: El film narra la historia del odontólogo Ricardo Barreda, quien asesinó a su familia.
- Estreno: La producción llegará a la plataforma el 28 de agosto en más de 240 países.