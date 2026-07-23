Prime Video revela el primer vistazo de Barreda, una película sobre el odontólogo femicida

Esta producción contará con el protagónico de Luis Machín (Cromañón, Diciembre 2001). Barreda buscó posicionarse como víctima, desatando un frenesí mediático y provocando un escándalo nacional. La película se estrenará el 28 de agosto exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Carla Peterson y Mercedes Morán protagonizan "Barreda". Prime Video

¿De qué tratará Barreda?

Barreda explora a profundidad esta trágica historia desde una perspectiva renovada, dando voz a las víctimas del caso. Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la película es una coproducción de About Entertainment (Cromañón) del ganador del Premio de la Academia Armando Bo, Infinity Hill (Argentina, 1985) y Amazon MGM Studios. El elenco incluye a Carla Peterson (El Silencio de las Moscas, Blondi)) Mercedes Morán (Elena Sabe, El Reino), Maite Lanata (Gatillero, En el Barro), Margarita Paez (No me Rompan), Marcelo Subiotto (Puán, Los Justos), Paola Barrientos (La Casaca de Dios, Cromañón) y Alberto Ajaka (Menem), entre otros.