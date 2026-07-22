Hoy 22 de julio se suma al catálogo de Prime Video una de las producciones más exitosas del año: Amos del Universo. Esta película cuenta con la dirección de Travis Knight y está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, con la participación de Kristen Wiig como la voz de “Roboto”, junto a Jared Leto e Idris Elba.
Amos del Universo llega a Prime Video: fecha de estreno y de qué trata
Es una de las producciones más taquilleras del año y ahora llega al catálogo de Prime Video. Los detalles a continuación
¿De qué trata la película 'Amos del Universo'?
Después de haber estado separados por 15 años, la espada del poder guía al príncipe Adam (interpretado por el actor Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar está destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man: el hombre más poderoso del universo.
Detrás de las épicas batallas de Eternia, el equipo de producción de Amos del Universo también fue pionero fuera de cámaras al implementar soluciones de energía limpia en el set ubicado en la campiña inglesa. Se utilizaron vehículos eléctricos Mercedes para transportar a la mayoría del elenco y a los productores a través de las locaciones de filmación, instalando estaciones de carga en el mismo lugar.
Para alimentar la base operativa y dichas estaciones de carga, el equipo de Amos del Universo recurrió a unidades de energía de hidrógeno (HPU) de GeoPura, un sistema de energía limpia cuyo único residuo es el agua y que funciona con muy poco ruido. Esto forma parte del compromiso global de Amazon con la sostenibilidad en todas sus operaciones, incluyendo el entretenimiento.
Por más de 40 años, Amos del Universo ha difundido el mensaje de encontrar el poder desde el interior. En colaboración con Save the Children, la campaña filantrópica continua de Amazon MGM Studios y Mattel transforma la idea de "¡Tú tienes el poder!" en un movimiento global, movilizando a los fanáticos para ayudar a que niños de todo el mundo tengan un comienzo de vida saludable, la oportunidad de aprender y protección contra cualquier peligro. Los seguidores de la franquicia pueden apoyar a la infancia a nivel mundial realizando una donación a través de Pledge, destinando todos los fondos directamente a Save the Children.
Amos del Universo está basada en la icónica franquicia de Mattel y es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Escape Artists y Mattel. La producción está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, con Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield como productores ejecutivos. La película tiene una duración de 132 minutos y una clasificación PG-13.
En pocas palabras
- Estreno en Prime Video: "Amos del Universo" llega al catálogo con Nicholas Galitzine y un elenco estelar.
- Trama: El príncipe Adam debe reclamar su destino como He-Man para salvar Eternia de Skeletor.
- Sostenibilidad: La producción implementó energías limpias y vehículos eléctricos en su rodaje.