Amos del Universo llega a Prime Video: fecha de estreno y de qué trata

Para alimentar la base operativa y dichas estaciones de carga, el equipo de Amos del Universo recurrió a unidades de energía de hidrógeno (HPU) de GeoPura, un sistema de energía limpia cuyo único residuo es el agua y que funciona con muy poco ruido. Esto forma parte del compromiso global de Amazon con la sostenibilidad en todas sus operaciones, incluyendo el entretenimiento.

Por más de 40 años, Amos del Universo ha difundido el mensaje de encontrar el poder desde el interior. En colaboración con Save the Children, la campaña filantrópica continua de Amazon MGM Studios y Mattel transforma la idea de "¡Tú tienes el poder!" en un movimiento global, movilizando a los fanáticos para ayudar a que niños de todo el mundo tengan un comienzo de vida saludable, la oportunidad de aprender y protección contra cualquier peligro. Los seguidores de la franquicia pueden apoyar a la infancia a nivel mundial realizando una donación a través de Pledge, destinando todos los fondos directamente a Save the Children.

Amos del Universo está basada en la icónica franquicia de Mattel y es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Escape Artists y Mattel. La producción está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, con Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield como productores ejecutivos. La película tiene una duración de 132 minutos y una clasificación PG-13.