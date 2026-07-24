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José Coronado estrenó en Netflix el policial más esperado del año y ya se convirtió en un éxito

Netflix y José Coronado regresan con el thriller más esperado del año, un inquietante policial que entrelaza tensión familiar, paranoia y secretos del pasado

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Recién salido del horno: José Coronado estrenó en Netflix el policial más esperado del año y ya se convirtió en un éxito.

Recién salido del horno: José Coronado estrenó en Netflix el policial más esperado del año y ya se convirtió en un éxito.

Netflix y José Coronado regresan con el thriller más esperado del año, un inquietante policial que entrelaza tensión familiar, paranoia y secretos del pasado, se trata de Los creyentes.

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado y Stéphanie Magnin, es la flamante joya del 2026.

La historia gira en torno a una mujer de 30 años que, conmocionada por la repentina y misteriosa muerte de su madre, se ve obligada a regresar a la casa familiar.

Lo que en principio parece un duelo doloroso pero previsible, pronto se transforma en una pesadilla cuando una serie de indicios, inconsistencias y silencios incómodos la llevan a sospechar que la verdad detrás del fallecimiento es mucho más siniestra de lo que todos aparentan.

Netflix: de qué se trata la película Los creyentes

Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Netflix: reparto de la película Los creyentes

  • José Coronado interpreta a Martín
  • Stéphanie Magnin le da vida a Ruth
  • Fanny Gautier como Lucía
  • Alberto Olmo como Arón

Tráiler de la película Los creyentes

Dónde ver la película Los creyentes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los creyentes está disponible en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los creyentes está disponible en Netflix.
  • España: la película Los creyentes está disponible en Netflix.

En pocas palabras

  • José Coronado: regresa a Netflix con el thriller "Los creyentes", un policial inquietante.
  • Trama principal: una mujer sospecha de su padre tras la misteriosa muerte de su madre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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