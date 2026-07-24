José Coronado estrenó en Netflix el policial más esperado del año y ya se convirtió en un éxito

Lo que en principio parece un duelo doloroso pero previsible, pronto se transforma en una pesadilla cuando una serie de indicios, inconsistencias y silencios incómodos la llevan a sospechar que la verdad detrás del fallecimiento es mucho más siniestra de lo que todos aparentan.

Netflix: de qué se trata la película Los creyentes

Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Netflix: reparto de la película Los creyentes

José Coronado interpreta a Martín

Stéphanie Magnin le da vida a Ruth

Fanny Gautier como Lucía

Alberto Olmo como Arón

Tráiler de la película Los creyentes

Dónde ver la película Los creyentes, según la zona geográfica