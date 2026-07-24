Netflix y José Coronado regresan con el thriller más esperado del año, un inquietante policial que entrelaza tensión familiar, paranoia y secretos del pasado, se trata de Los creyentes.
José Coronado estrenó en Netflix el policial más esperado del año y ya se convirtió en un éxito
Netflix y José Coronado regresan con el thriller más esperado del año, un inquietante policial que entrelaza tensión familiar, paranoia y secretos del pasado
Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado y Stéphanie Magnin, es la flamante joya del 2026.
La historia gira en torno a una mujer de 30 años que, conmocionada por la repentina y misteriosa muerte de su madre, se ve obligada a regresar a la casa familiar.
Lo que en principio parece un duelo doloroso pero previsible, pronto se transforma en una pesadilla cuando una serie de indicios, inconsistencias y silencios incómodos la llevan a sospechar que la verdad detrás del fallecimiento es mucho más siniestra de lo que todos aparentan.
Netflix: de qué se trata la película Los creyentes
Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.
La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?
Netflix: reparto de la película Los creyentes
- José Coronado interpreta a Martín
- Stéphanie Magnin le da vida a Ruth
- Fanny Gautier como Lucía
- Alberto Olmo como Arón
Tráiler de la película Los creyentes
Dónde ver la película Los creyentes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los creyentes está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los creyentes está disponible en Netflix.
- España: la película Los creyentes está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- José Coronado: regresa a Netflix con el thriller "Los creyentes", un policial inquietante.
- Trama principal: una mujer sospecha de su padre tras la misteriosa muerte de su madre.