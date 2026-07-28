Entre las series y películas de Netflix que vale la pena descubrir se encuentra Los dueños del juego, una producción brasileña de 2025 que, con solo 8 capítulos, ofrece una historia intensa sobre el crimen organizado, la ambición y el poder.
Netflix tiene una serie de 8 capítulos subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites
Con un tono crudo y escenas de alto impacto, Los dueños del juego se consolida como un drama criminal imperdible en Netflix para los amantes del suspenso.
Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, la serie sigue a un joven que pone en marcha un plan estratégico y extremadamente arriesgado para ganar influencia en el mundo de las apuestas ilegales y quedarse con el control de ese lucrativo y peligroso negocio.
Con un tono crudo, escenas de alto impacto y una trama que mantiene la tensión de principio a fin, Los dueños del juego se consolidó como una de las series más recomendadas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas criminales cargados de suspenso y giros inesperados.
Netflix: de qué trata la serie Los dueños del juego
La nueva serie de Netflix centra su trama en Profeta (André Lamoglia), un muchacho qué hace de todo para poder escalar en el mundo del juego clandestino en Río de Janeiro. Pero profeta sabe muy bien que la suerte sola no alcanza en los juegos de azar. Y muchas veces para poder tener éxito en este tipo de apuestas, es necesario sacrificar el amor, la lealtad, la familia y hasta la propia sangre.
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los dueños del juego versa: "Dinero. Poder. Tradición. En el submundo de las apuestas de Río, ciertas familias han estado al mando por años..., hasta que un desconocido decide cambiar las reglas".
Netflix: tráiler de la serie Los dueños del juego
Reparto de Los dueños del juego, serie de Netflix
- André Lamoglia (profeta)
- Giullia Buscacio (Susana Guerra)
- Mel Maia (Mirna Guerra)
- Chamán (búfalo)
- Juliana Paes (Leila Fernández)
- Chico Díaz (Galego Fernández)
- Adriano Garib (Nélio)
- Bruno Mazzeo (Renzo Saad)
Dónde ver la serie Los dueños del juego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los dueños del juego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rulers of fortune se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los dueños del juego se puede ver en Netflix.