Netflix tiene una serie de 8 capítulos subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites

Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, la serie sigue a un joven que pone en marcha un plan estratégico y extremadamente arriesgado para ganar influencia en el mundo de las apuestas ilegales y quedarse con el control de ese lucrativo y peligroso negocio.

Con un tono crudo, escenas de alto impacto y una trama que mantiene la tensión de principio a fin, Los dueños del juego se consolidó como una de las series más recomendadas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas criminales cargados de suspenso y giros inesperados.