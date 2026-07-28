Inédito: un club de Primera intimó al canciller Pablo Quirno y le exigió una retractación pública

A pesar de que diversos usuarios le señalaron que la fotografía correspondía a la formación de un encuentro específico en el que Lo Celso había sido titular, el funcionario del gobierno nacional sostuvo sus observaciones en la red social.

Los argumentos del descargo institucional de Rosario Central

Frente a esta situación, la dirigencia encabezada por el presidente Gonzalo Belloso remitió una carta documento donde catalogó las manifestaciones del funcionario como "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas". La institución sostuvo que la elección de la imagen respondió de manera directa y habitual a la intención de homenajear a un deportista surgido de su cantera en la Selección.

En el texto remitido, las autoridades de Rosario Central sostuvieron que el canciller "mintió con mala intención" al afirmar que se eliminó a personas de la escena, argumentando que en la imagen publicada figuran los 11 jugadores titulares que disputaron aquel encuentro.

Asimismo, la entidad remarcó que, dada la investidura de Pablo Quirno como representante diplomático del país, sus publicaciones alcanzan una gran difusión. Por este motivo, el club invocó el derecho a réplica amparado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le dio un plazo perentorio para rectificar lo expresado por la misma vía en la que fueron realizadas sus valoraciones.

Acciones judiciales de Rosario Central e indemnización con destino social

La comisión directiva advirtió que, en caso de no registrarse la disculpa formal dentro del límite otorgado, promoverá un reclamo en los tribunales para resarcir los daños al prestigio de la entidad deportiva. Los dirigentes manifestaron que expresiones como "odioso" e "infame" constituyen agravios directos contra el club y sus simpatizantes.

En el comunicado emitido, Rosario Central adelantó el destino que se le dará a los eventuales fondos derivados del proceso legal contra el funcionario. La totalidad del resarcimiento económico que se obtenga será donada a las divisiones inferiores de los clubes de la ciudad mediante la Asociación Rosarina de Fútbol.

Con esta medida, la institución remarcó su objetivo de respaldar el desarrollo de las actividades juveniles locales para que más niños puedan continuar su formación deportiva en la región.

Fuentes: A24.com, NA y Red X.