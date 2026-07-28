El club Rosario Central envió una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, en la que exigió que rectifique sus declaraciones vertidas en redes sociales en un plazo de 48 horas para evitar una demanda legal inmediata.
Inédito: un club de Primera intimó al canciller Pablo Quirno y le exigió una retractación pública
Rosario Central dio 48 horas al ministro Pablo Quirno para disculparse antes de iniciar acciones judiciales tras la polémica por un posteo durante el Mundial
El origen del conflicto entre Rosario Central y el canciller
La controversia se inició a raíz de un homenaje publicado por la institución rosarina tras la actuación de la Selección argentina en el Mundial 2026. En esa publicación, la entidad compartió una fotografía del equipo titular correspondiente al partido frente a Jordania con la intención de destacar la presencia del mediocampista Giovani Lo Celso, futbolista formado en sus divisiones inferiores.
Ante esta imagen, el canciller Pablo Quirno cuestionó el posteo en su cuenta de la red social X e interpretó que la institución deportiva había excluido deliberadamente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni por sus antecedentes vinculados a Newell's Old Boys. En sus mensajes, el funcionario calificó de "odiosa" la actitud de la entidad de Arroyito y catalogó como "infame" un título de fútbol argentino obtenido por el club en 2025.
A pesar de que diversos usuarios le señalaron que la fotografía correspondía a la formación de un encuentro específico en el que Lo Celso había sido titular, el funcionario del gobierno nacional sostuvo sus observaciones en la red social.
Los argumentos del descargo institucional de Rosario Central
Frente a esta situación, la dirigencia encabezada por el presidente Gonzalo Belloso remitió una carta documento donde catalogó las manifestaciones del funcionario como "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas". La institución sostuvo que la elección de la imagen respondió de manera directa y habitual a la intención de homenajear a un deportista surgido de su cantera en la Selección.
En el texto remitido, las autoridades de Rosario Central sostuvieron que el canciller "mintió con mala intención" al afirmar que se eliminó a personas de la escena, argumentando que en la imagen publicada figuran los 11 jugadores titulares que disputaron aquel encuentro.
Asimismo, la entidad remarcó que, dada la investidura de Pablo Quirno como representante diplomático del país, sus publicaciones alcanzan una gran difusión. Por este motivo, el club invocó el derecho a réplica amparado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le dio un plazo perentorio para rectificar lo expresado por la misma vía en la que fueron realizadas sus valoraciones.
Acciones judiciales de Rosario Central e indemnización con destino social
La comisión directiva advirtió que, en caso de no registrarse la disculpa formal dentro del límite otorgado, promoverá un reclamo en los tribunales para resarcir los daños al prestigio de la entidad deportiva. Los dirigentes manifestaron que expresiones como "odioso" e "infame" constituyen agravios directos contra el club y sus simpatizantes.
En el comunicado emitido, Rosario Central adelantó el destino que se le dará a los eventuales fondos derivados del proceso legal contra el funcionario. La totalidad del resarcimiento económico que se obtenga será donada a las divisiones inferiores de los clubes de la ciudad mediante la Asociación Rosarina de Fútbol.
Con esta medida, la institución remarcó su objetivo de respaldar el desarrollo de las actividades juveniles locales para que más niños puedan continuar su formación deportiva en la región.
Fuentes: A24.com, NA y Red X.
En pocas palabras
- Rosario Central intimó al canciller: el club exigió una disculpa pública en 48 horas al ministro Pablo Quirno por sus comentarios en redes sociales sobre una publicación del club.
- Origen del conflicto: el canciller Quirno interpretó que Rosario Central excluyó a Messi y Scaloni de una foto homenaje a Giovani Lo Celso, calificando la actitud de la institución como "odiosa" e "infame".
- Acciones y destino: ante la falta de retractación, Rosario Central dijo que iniciará acciones legales y destinará la indemnización a las divisiones inferiores de clubes locales.