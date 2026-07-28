En medio del creciente conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recurrió al ninguneo y a la ironía al ser consultado por las recientes críticas del mandatario argentino, Javier Milei. “¿Quién es ese tipo?”, respondió entre sonrisas el líder del Partido de los Trabajadores (PT) durante una actividad oficial en Brasilia.
Crisis diplomática: Lula ninguneó a Milei con un "¿Quién es ese tipo?"
Crece la tensión entre Argentina y Brasil tras los duros cruces verbales entre los mandatarios Javier Milei y Lula da Silva
El contrapunto marca un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre los dos principales socios del Mercosur, luego de un fin de semana atravesado por fuertes cruces políticos e institucionales.
El origen del conflicto con Javier Milei
La crisis diplomática se desencadenó tras la participación del presidente argentino en un evento de la Convención del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso, el jefe de Estado lanzó duras acusaciones contra la gestión brasileña:
- Tildó a Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”.
- Cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
- Denunció en la Exposición Rural de Palermo que Brasil habría financiado una campaña de desprestigio.
Desde el Palacio de Planalto y la cancillería consideran que las expresiones de Javier Milei constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos y un agravio no solo hacia el Poder Ejecutivo y el STF, sino hacia las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.
Gestiones diplomáticas tras los dichos de Javier Milei
Tras el incidente, la diplomacia brasileña activó una serie de respuestas formales para repudiar lo sucedido:
- Reunión en Itamaraty: el canciller Mauro Vieira recibió en Brasilia al embajador argentino, Daniel Raimondi, en un encuentro de 40 minutos para formalizar el rechazo.
- Llamado a consultas: el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una de las medidas de protesta más severas de la práctica internacional.
- Escalada verbal: el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó al presidente de "payaso" durante una entrevista radial; a la vez defendió los indicadores económicos de su país frente a la inflación y la deuda argentina.
Panorama incierto para la agenda de Javier Milei
Desde Brasilia se dejó entrever la expectativa de que exista un pedido de disculpas o una retractación oficial, opción que desde la Casa Rosada desestimaron por completo.
A pesar de la alta tensión política e ideológica, la cancillería del vecino país aclaró que el objetivo central sigue siendo preservar los canales institucionales y la relación comercial bilateral, vital para la economía de ambas naciones. Se prevé que los mandatarios coincidan próximamente en Lima durante actos oficiales, aunque hasta el momento no se programó ninguna reunión bilateral.
En pocas palabras
- Tensión diplomática: el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un irónico "¿Quién es ese tipo?" tras las críticas de Javier Milei.
- Escalada de cruces: la crisis se intensificó tras los duros dichos de Milei contra Lula en un evento en San Pablo.
- Repercusiones: Brasil convocó a su embajador en Argentina y repudió formalmente los comentarios del mandatario argentino.