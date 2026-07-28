Crisis diplomática: Lula ninguneó a Milei con un "¿Quién es ese tipo?"

Tildó a Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”.

Cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Denunció en la Exposición Rural de Palermo que Brasil habría financiado una campaña de desprestigio.

Desde el Palacio de Planalto y la cancillería consideran que las expresiones de Javier Milei constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos y un agravio no solo hacia el Poder Ejecutivo y el STF, sino hacia las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.

CHOQUE DIPLOMÁTICA ENTRE BRASIL Y ARGENTINA: CRISIS ENTRE MILEI Y LULA

Gestiones diplomáticas tras los dichos de Javier Milei

Tras el incidente, la diplomacia brasileña activó una serie de respuestas formales para repudiar lo sucedido:

Reunión en Itamaraty: el canciller Mauro Vieira recibió en Brasilia al embajador argentino, Daniel Raimondi, en un encuentro de 40 minutos para formalizar el rechazo.

el canciller Mauro Vieira recibió en Brasilia al embajador argentino, Daniel Raimondi, en un encuentro de 40 minutos para formalizar el rechazo. Llamado a consultas: el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una de las medidas de protesta más severas de la práctica internacional .

el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una de las medidas de protesta más severas de la . Escalada verbal: el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó al presidente de "payaso" durante una entrevista radial; a la vez defendió los indicadores económicos de su país frente a la inflación y la deuda argentina.

Panorama incierto para la agenda de Javier Milei

Desde Brasilia se dejó entrever la expectativa de que exista un pedido de disculpas o una retractación oficial, opción que desde la Casa Rosada desestimaron por completo.

A pesar de la alta tensión política e ideológica, la cancillería del vecino país aclaró que el objetivo central sigue siendo preservar los canales institucionales y la relación comercial bilateral, vital para la economía de ambas naciones. Se prevé que los mandatarios coincidan próximamente en Lima durante actos oficiales, aunque hasta el momento no se programó ninguna reunión bilateral.