Si no hay problemas los inventamos: todos perdemos en la pelea entre vecinos

El ajo es otro de los productos que Mendoza exporta a Brasil. Foto: archivo

Para Mendoza, Brasil también es el principal mercado de exportación, donde enviamos vino fraccionado, ajo, papa elaborada, fruta, polipropileno, entre otros productos y manufacturas de origen agropecuario e industrial. No menos importante es el aporte que realizan los turistas brasileños a la economía provincial, atraídos por la montaña, las bodegas y la gastronomía local.

Con Brasil nos unen lazos históricos, desde el intercambio comercial hasta cultural y turístico. Prueba de ello son los vuelos directos entre Mendoza y las principales urbes del país vecino, mientras el transporte de cargas del Mercosur tiene presencia permanente en nuestras rutas, que integran el corredor bioceánico.

Mendoza necesita imperiosamente incrementar sus exportaciones, estancadas desde hace años. Datos del CEM (Consejo Empresario Mendocino) reportan una facturación total de U$S1.538 millones en 2025, lo que representa una caída real de15% frente a 2015. La provincia ha quedado rezagada por problemas de competitividad, principalmente por los altos costos internos, inaccesibilidad al crédito y escasez de inversión estatal en infraestructura y logística durante los últimos años, al margen de la discusión histórica sobre el tipo de cambio.

Hacer nuestros deberes en el país y en la provincia, e incrementar productos y servicios exportables son requerimientos impostergables para incentivar el crecimiento. Y mejorar la relación con los brasileños para que fluyan los mercados es un imperativo estratégico que va a contramano de la actitud del gobierno argentino.

Nunca habría que perder de vista que de esta interdependencia nos beneficiamos todos, siempre que la reciprocidad se imponga a la sinrazón de los intereses de facciones partidarias e ideológicas.