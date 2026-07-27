Si no hay problemas los inventamos: todos perdemos en la pelea entre vecinos

Las excusas ensayadas por Diego Santilli se quedan cortas como para justificar los embates impensados de Javier Milei contra Lula. Se basó en antecedentes del brasileño, quien visitó a Cristina en su prisión domiciliaria y en que había aportado sus asesores para la campaña de Sergio Massa.
"Basura", "ladrón" y otros improperios se alistan en la serie de injurias que el presidente argentino le propinó a su par brasileño, tras lo cual lo acusó de estar detrás del financiamiento de la "campaña antiargentina", sin haber presentado ninguna prueba al respecto. Todo muy al estilo de Donald Trump que, con las nuevas medidas arancelarias, le asestó 37,5% al gigante sudamericano, frente a 10% para Argentina y a otros sesenta países con valores dispares.
La cuestión comercial viene a cuento al tratarse de nuestro principal socio, en el marco del Mercosur. Brasil es el primer destino en el ranking de las exportaciones argentinas, al sumar U$S6.200 millones de dólares en el primer semestre (equivalente a 13% de las ventas en total).
Para Mendoza, Brasil también es el principal mercado de exportación, donde enviamos vino fraccionado, ajo, papa elaborada, fruta, polipropileno, entre otros productos y manufacturas de origen agropecuario e industrial. No menos importante es el aporte que realizan los turistas brasileños a la economía provincial, atraídos por la montaña, las bodegas y la gastronomía local.
Con Brasil nos unen lazos históricos, desde el intercambio comercial hasta cultural y turístico. Prueba de ello son los vuelos directos entre Mendoza y las principales urbes del país vecino, mientras el transporte de cargas del Mercosur tiene presencia permanente en nuestras rutas, que integran el corredor bioceánico.
Mendoza necesita imperiosamente incrementar sus exportaciones, estancadas desde hace años. Datos del CEM (Consejo Empresario Mendocino) reportan una facturación total de U$S1.538 millones en 2025, lo que representa una caída real de15% frente a 2015. La provincia ha quedado rezagada por problemas de competitividad, principalmente por los altos costos internos, inaccesibilidad al crédito y escasez de inversión estatal en infraestructura y logística durante los últimos años, al margen de la discusión histórica sobre el tipo de cambio.
Hacer nuestros deberes en el país y en la provincia, e incrementar productos y servicios exportables son requerimientos impostergables para incentivar el crecimiento. Y mejorar la relación con los brasileños para que fluyan los mercados es un imperativo estratégico que va a contramano de la actitud del gobierno argentino.
Nunca habría que perder de vista que de esta interdependencia nos beneficiamos todos, siempre que la reciprocidad se imponga a la sinrazón de los intereses de facciones partidarias e ideológicas.
En pocas palabras
- Tensión diplomática: el presidente argentino Javier Milei tildó de "basura" y "ladrón" a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusándolo de financiar una campaña "antiargentina" sin pruebas.
- Impacto económico: Brasil es el principal socio comercial y el primer destino de exportación de Argentina y Mendoza, crucial para sectores como el agropecuario e industrial, además del turismo.
- Visión mendocina: La provincia necesita mejorar su competitividad y fortalecer la relación con Brasil para incrementar exportaciones, a pesar de la postura del gobierno nacional que perjudica los lazos estratégicos.