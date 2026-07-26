Tensión bilateral: Brasil convocó al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula

La tensa relación entre Lula da Silva y Javier Milei.

Las declaraciones volvieron a tensar un vínculo histórico entre los dos principales socios comerciales del bloque regional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil consideraron que las expresiones vulneran los principios de respeto mutuo y no injerencia diplomática que deben regir la relación bilateral en América del Sur.

Origen del conflicto diplomático entre Buenos Aires y Brasilia

El cruce se originó a partir de manifestaciones públicas vertidas durante el fin de semana, en las cuales se acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de respaldar económicamente iniciativas opositoras. De acuerdo con A24, las declaraciones se produjeron en un contexto de constantes fricciones políticas que han marcado la agenda entre ambas administraciones.

Asimismo, medios nacionales e internacionales indicaron que el mandatario argentino cuestionó el rol del gobierno brasileño en foros internacionales. En ese contexto, se ratificó una posición de alineamiento con sectores opositores del vecino país, lo cual profundizó las divergencias ideológicas manifestadas desde la asunción de la administración libertaria.

El tono de los señalamientos reactivó las respuestas del Palacio del Planalto, que optó por canalizar sus objeciones a través de la vía diplomática formal. Dicho procedimiento busca asentar la postura institucional brasileña ante la gravedad percibida de las acusaciones manifestadas por la Casa Rosada.

Milei el sábado estuvo en Brasil con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, donde fue condecorado. Luego se reunió con el senador y candidato a presidente Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.

JAVIER MILEI VIAJÓ A BRASIL EN APOYO A LA CANDIDATURA DE FLAVIO BOLSONARO Y APUNTÓ CONTRA LULA

Convocatoria a las embajadas y escalada del conflicto diplomático

La citación formal formulada al embajador Daniel Raimondi en Brasilia no fue la única acción instrumentada por Itamaraty. Fuentes del ámbito diplomático señalaron que el gobierno brasileño también dispuso llamar a consultas a su propio representante en Buenos Aires, Julio Bitelli, con el objeto de analizar la agenda bilateral y evaluar los pasos a seguir.

El denominado llamado a consultas constituye un mecanismo formal mediante el cual un país retira temporalmente a su embajador para informarse directamente y transmitir su disgusto. Según detalló A24, esta decisión refleja la gravedad de las relaciones internacionales alcanzada tras los últimos intercambios verbales.

Desde la Cancillería argentina evitaron emitir pronunciamientos inmediatos de carácter oficial frente a la citación y al llamado a consultas formulado por el país vecino. En la Casa Rosada sostuvieron la postura de preservar el rumbo marcado por las declaraciones presidenciales, al tiempo que delegaron la gestión de la coyuntura en los equipos diplomáticos.

Especialistas en política exterior subrayaron que este episodio representa una de las crisis diplomáticas más marcadas entre ambos países en los últimos años. Las repercusiones amenazan con impactar en las negociaciones marco del Mercosur, donde ambas naciones ejercen un peso decisivo en la toma de decisiones conjuntas.

Javier Milei apoya la campaña de Flavio Bolsonaro. Foto: Gentileza Noticias Argentinas

Reacciones políticas locales ante el conflicto diplomático

El escenario internacional generó inmediatas repercusiones en el plano de la política doméstica. Diversas agrupaciones opositoras expresaron su desacuerdo con la estrategia exterior desarrollada por el gobierno nacional, advirtiendo sobre el impacto potencial en el comercio exterior y la integración regional.

En ese sentido, desde la agrupación La Cámpora difundieron un duro comunicado crítico hacia la postura adoptada por el Presidente, según informó Noticias Argentinas. La organización kirchnerista acusó al mandatario de actuar contra los intereses nacionales y calificó su accionar en la escena internacional con severos adjetivos respecto de su gestión gubernamental.

El texto difundido por el espacio político señaló que el ataque al presidente brasileño vulnera la tradicional política exterior de vecindad y cooperación estratégica con Brasil. Asimismo, la bancada de legisladores nacionales de la oposición evalúa presentar pedidos de informes en el Congreso para que la Cancillería precise los alcances del diferendo.

Por su parte, sectores afines al oficialismo defendieron la libertad del mandatario para señalar lo que consideran injerencias externas en los procesos electorales locales. Dirigentes del bloque gobernante señalaron que la soberanía política exige denunciar cualquier acción que condicione el debate público interno.

El desenlace de este contrapunto dependerá del diálogo formal entre las cancillerías de ambos países en las próximas semanas. Mientras tanto, analistas de la agenda bilateral advierten sobre la necesidad de preservar los puentes de entendimiento técnico para evitar perjuicios en los intercambios productivos entre las dos naciones.