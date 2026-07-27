El cruce entre Milei y Lula preocupa a los exportadores mendocinos que le venden a Brasil

"Estas declaraciones no le hacen bien al comercio con Brasil, nosotros como productores de ajo tenemos una gran dependencia de ese mercado. Hace un tiempo ellos le bajaron el arancel al ajo que entra de China y pasaron de comprar 2 millones de cajas a comprarle 8 millones, lo que nos impactó a nosotros porque esa compra arrastró hacia abajo el precio del ajo", advirtió Jorge Pandolfino.

El empresario lasherino tiene un depósito de su empresa en Río de Janeiro, y exporta al año unas 400.000 cajas de ajo, por lo que esta disposición brasileña le pegó de lleno en sus chances de comercializar el ajo local.

La preocupación también alcanza a los productores y pequeños exportadores. Tal es el caso de Pedro Manzano, que exporta unas 70 hectáreas de ajo a Brasil. "El año pasado se le pagó al productor unos $300 el kilo de ajo, y en el mercado brasileño para exportar este ajo terminó con un costo de unos 18 dólares la caja de 10,5 kilos. Sin embargo el ajo chino terminó con un costo de 15 dólares la misma caja, por lo que el nuestro perdió mercado", se quejó.

Manzano aseguró que sólo en el Valle de Uco hay unas 11.000 hectáreas de ajo, y si el mercado brasileño dejara de comprar o le pusiera alguna trabaja arancelaria a esa verdura, entonces la producción se vería resentida. "Son unos 60.000 puestos de trabajo de gente que invierte 9 meses en la producción y que se verían frustradas por las declaraciones de Milei".

El 70% de la producción de ajo mendocino se exporta a Brasil, por lo que los exportadores temen que las declaraciones de Javier Milei contra Lula Da Silva puedan impactar en ese comercio.

Una lectura similar hizo el bodeguero y productor agrícola Martín Hinojosa, del Valle de Uco.

"Estos dichos lejos de ayudarnos a vender más nos empiezan a complicar, porque el vecino país puede avanzar con medidas pararancelarias, o restricciones. Ya nos pasó en otros momentos que la cereza de Chile entraba por un control, y la cereza argentina quedaba 2 o 3 días parada", analizó Hinojosa.

Hinojosa exporta a Brasil unas 150.000 botellas al año y unas 6.000 cajas de 5 kilos de en cerezas. Contó que a los empresarios locales les cuesta mucho encontrar un importador y aseguró que "los importadores brasileños son los más estrictos del mundo" y marcó que este tipo de situaciones generan más tensiones, tanto en las cargas argentinas que van al vecino país, como para las que vienen a la Argentina.

La mirada del Gobierno sobre el impacto de los insultos de Milei

"El curso de lo comercial es independiente de las especulaciones políticas. Nosotros creemos que más allá del impacto diplomático, las declaraciones del presidente no deberían impactar en los negocios que hace Mendoza con Brasil", evaluó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, le restó impacto comercial a las declaraciones del presidente Javier Milei, contra su par de Brasil, Lula Da Silva.

El funcionario de Cornejo, calificó de "imprudencia" a los dichos del presidente Javier Milei, pero aseguró que el comercio con el vecino país está tan aceitado que no debiera alterarse por esas declaraciones.

En el mismo sentido opinó Patricia Giménez, titular de PROMendoza, el organismo que se dedica a vincular comercialmente a los productores locales con mercados internacionales.

"Lo político y lo comercial van por caminos distintos. El presidente dijo eso en un acto politico y se quejó de que no le permitieron visitar a Bolsonaro, pero en lo concreto nosotros no vemos impacto en los negocios con el vecino país", aseguró.

Argumentó que para los primeros días de septiembre está previsto un evento clave para lo gastronómico "Mendoza Southen Food" en el que están inscriptos 9 compradores brasileños y ninguno de ellos ha alterado su inscripción, ni ha comunicado que abandonará el negocio. "De 20 compradores que vienen, 9 son de Brasil y hasta ahora no hemos recibido nada indicando que se bajan ni hemos perdido negocios por estas declaraciones", marcó.

La centralidad de Brasil en las exportaciones al Mercosur

Si se pone la lupa en las ventas que Argentina ha hecho a sus socios del Mercosur, ahí también resalta Brasil.

Según los últimos datos del INDEC, 68,9% de las exportaciones argentinas al Mercosur fue a Brasil, muy por encima de Uruguay (16,6%), Paraguay (9,5%) y Venezuela (5%).

En sentido inverso, los productos brasileños representaron 74% de las compras argentinas al bloque, seguidos por Paraguay (23,2%) y Uruguay (2,8%).

Un ejemplo de esa interdependencia es el Acuerdo de Complementación Económica que permite comercializar automóviles sin aranceles, lo que se conoce como ACE 14. Ese acuerdo que nació hace más de 35 años, sigue vigente. La última extensión, en 2019, fijó un plazo de diez años y vence en junio de 2029.

Pero el vínculo económico excede largamente al sector automotor. Brasil es el principal destino del complejo triguero argentino y absorbe cerca de 38% de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que exporta el país.

También es un comprador central de lácteos, vinos, aceite de oliva, peras, manzanas y hortalizas, el segundo mayor destino de las exportaciones argentinas de servicios -detrás de Estados Unidos- y el cuarto origen de inversión extranjera directa, con más de 8% del total, por detrás de Estados Unidos (18%), España (14%) y los Países Bajos (12%).