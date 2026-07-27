Ministro brasileño calificó de "payaso" a Milei y criticó a la economía argentina

Un conflicto bilateral en medio de la campaña electora de Brasil

Las expresiones vertidas por los representantes del Ministerio de Hacienda de Brasil surgieron como respuesta a los discursos del jefe de Estado en la ciudad de San Pablo. En esa cita, el mandatario de la Argentina participó activamente de una jornada política organizada junto a sectores alineados con el ex presidente Jair Bolsonaro.

Durante su exposición ante los asistentes, el presidente cuestionó con dureza a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva y calificó en términos despectivos al gobierno brasileño. Al mismo tiempo, planteó que la orientación de las políticas públicas en el país vecino representa un factor de inestabilidad económica para la región.

En el marco de la misma actividad, el titular del Poder Ejecutivo argentino hizo público su explícito acompañamiento a la postulación de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. Este pronunciamiento profundizó la crisis diplomática e instaló un inmediato malestar en la sede del poder central.

La escalada de la crisis diplomática tras las declaraciones en San Pablo

Como réplica directa a las valoraciones recibidas, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, concedió una entrevista radial en la que analizó la postura adoptada por la comitiva oficial de la Argentina durante su paso por territorio brasileño.

El funcionario contrapuso las variables macroeconómicas de ambas naciones para matizar las críticas vertidas desde la Casa Rosada. En sus expresiones, remarcó que la economía de la Argentina enfrenta niveles marcadamente superiores de riesgo país, sumados a una deuda pública y una tasa de inflación más elevadas.

Durigan sostuvo que, mientras se lidia con complejos equilibrios monetarios, el gigante sudamericano registra un índice de precios al consumidor interanual de 4,64% y desocupación cercana a 6%, consolidando indicadores que mitigan la crisis diplomática.

Derivaciones internacionales que dejó la crisis diplomática

En el ámbito judicial, las repercusiones tampoco tardaron en manifestarse. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, desestimó los señalamientos de la comitiva de la Argentina y remarcó el respeto a la soberanía de los tribunales de su país.

Analistas de comercio exterior siguen con atención la evolución del episodio. Brasil constituye el principal socio comercial para la Argentina, por lo que el mantenimiento de un canal institucional fluido resulta prioritario para los sectores exportadores.

A las observaciones de Durigan se sumaron los conceptos expuestos por el titular de la cartera económica, Fernando Haddad, para respaldar al gobierno brasileño y cuestionar la solidez de los indicadores financieros del vecino país.

Frente a esta crisis diplomática de acusaciones mutuas, los bloques de la región monitorean la posibilidad de generar espacios de diálogo. El foco estará puesto en preservar las relaciones bilaterales y la agenda técnica compartida por sobre los contrapuntos ideológicos.