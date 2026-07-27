Durante su primer día en Argentina, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, se reunió con el presidente Milei. Y si bien destacó la solidez del plan económico y descartó más desembolsos, abogó porque el crecimiento llegue a "todos los sectores" del país.
Kristalina Georgieva se reunió con Milei y descartó nuevos desembolsos del FMI para Argentina
Destacó la solidez del plan económico. Y además de señalar que el país no necesitará más fondos del FMI, Georgieva pidió porque el crecimiento llegue a todos los sectores
La funcionaria consideró que por el fortalecimiento de las cuentas públicas, no será necesario un desembolso adicional del organismo. Aseguró que la Argentina podrá contar sus próximos vencimientos de deuda sin ayuda extra.
Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, fue el anfitrión de Georgieva, a quien acompañó Nigel Chalk, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. Este martes, la titular del FMI recorrerá Vaca Muerta.
Durante el encuentro, las partes analizaron las metas fiscales alcanzadas. Fue luego de la conferencia de prensa que la titular del FMI y Caputo brindaron en Casa Rosada.
Georgieva, entre la baja de la pobreza y la alta informalidad
Uno de los puntos más celebrados por Georgieva fue la drástica reducción de la pobreza declarada por el gobierno, del 50% al 20%. Enfatizó que está ligada a la desaceleración de la inflación, que debe aliviar a los más vulnerables.
Aunque admitió que el proceso de transformación que atraviesa el país es sumamente complejo y difícil, la titular del FMI aseguró que si sigue el rumbo los progresos se extenderán "a toda la población".
“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.
La comitiva del FMI se mostró conforme con la constante acumulación de reservas por parte del Banco Central. Y remarcó el compromiso con el superávit fiscal como clave para consolidar fuertemente la confianza externa e interna.
A pesar de los logros, Georgieva también manifestó su gran preocupación por el persistente aumento de la informalidad laboral en el país. Y pidió "gestionar los riesgos económicos" frente a las elecciones presidenciales de 2027.
La agenda de la funcionaria continuaría luego con un conversatorio universitario en el Palacio Libertad y una cena empresarial. El martes, Georgieva viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta con el actual CEO de YPF, Horacio Marín.
En pocas palabras
- Kristalina Georgieva: se reunió con Javier Milei y afirmó que no se necesitarán más fondos del FMI para Argentina.
- Plan económico: la titular del FMI destacó la solidez del plan económico argentino y la desaceleración de la inflación.
- Crecimiento e informalidad: Georgieva abogó por extender el crecimiento a todos los sectores y expresó preocupación por el aumento de la informalidad laboral.