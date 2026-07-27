Kristalina Georgieva se reunió con Milei y descartó nuevos desembolsos del FMI para Argentina

Durante el encuentro, las partes analizaron las metas fiscales alcanzadas. Fue luego de la conferencia de prensa que la titular del FMI y Caputo brindaron en Casa Rosada.

La reunión en Casa Rosada. Allí concurrió la titular del FMI. Foto: Oficina del Presidente

Georgieva, entre la baja de la pobreza y la alta informalidad

Uno de los puntos más celebrados por Georgieva fue la drástica reducción de la pobreza declarada por el gobierno, del 50% al 20%. Enfatizó que está ligada a la desaceleración de la inflación, que debe aliviar a los más vulnerables.

Aunque admitió que el proceso de transformación que atraviesa el país es sumamente complejo y difícil, la titular del FMI aseguró que si sigue el rumbo los progresos se extenderán "a toda la población".

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

La comitiva del FMI se mostró conforme con la constante acumulación de reservas por parte del Banco Central. Y remarcó el compromiso con el superávit fiscal como clave para consolidar fuertemente la confianza externa e interna.

A pesar de los logros, Georgieva también manifestó su gran preocupación por el persistente aumento de la informalidad laboral en el país. Y pidió "gestionar los riesgos económicos" frente a las elecciones presidenciales de 2027.

La agenda de la funcionaria continuaría luego con un conversatorio universitario en el Palacio Libertad y una cena empresarial. El martes, Georgieva viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta con el actual CEO de YPF, Horacio Marín.