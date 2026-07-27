La titular del FMI Kristalina Georgieva en Argentina: agendó reunión con Milei y un viaje a Vaca Muerta

Kristalina Georgieva se reunirá con Luis Caputo.

La agenda oficial de Kristalina Georgieva en Casa Rosada

El punto más destacado de la jornada inicial tiene lugar en Balcarce 50. El presidente recibe a Kristalina Georgieva a las 14 en el despacho presidencial. En este contexto, la jefa del organismo participa de manera inédita en una sesión del gabinete ampliado, hecho que no registra antecedentes en las visitas previas de directivos a la capital argentina.

La actividad ministerial conjunta con la comitiva del FMI reúne a los principales secretarios y ministros del Ejecutivo. Los integrantes del equipo de gobierno exponen las proyecciones presupuestarias, las medidas de desregulación vigentes y los avances legislativos. Desde el área gubernamental señalaron que este formato busca transparentar la gestión ante la comunidad internacional.

Asimismo, el itinerario trazado para la estadía de dos días contempla una disertación magistral en el Palacio Libertad. En dicho espacio cultural, Kristalina Georgieva expone sobre las perspectivas macroeconómicas mundiales y los desafíos de los países en desarrollo. La presentación cuenta con la presencia de referentes académicos, empresarios y autoridades del sector bancario local.

El respaldo del FMI y las metas económicas

Esta visita representa el primer desembarco oficial de la ejecutiva a la Argentina en su carácter de máxima responsable del FMI. Si bien estuvo en el territorio nacional durante la cumbre del G20 celebrada en 2018, en aquella oportunidad desempeñaba funciones como alta directiva del Banco Mundial. Por ende, este despliegue institucional adquiere un fuerte peso simbólico.

Desde el punto de vista técnico, la estadía coincide con las conversaciones en torno a la tercera revisión del programa acordado. Las autoridades argentinas aspiran a cerrar formalmente este examen trimestral para destrabar un desembolso estimado en U$S 850 millones. La aprobación previa de la segunda revisión había permitido sumar U$S 1.000 millones a las reservas.

En paralelo, la vocera del FMI, Julie Kozack, puntualizó previamente que este viaje forma parte de un diálogo cercano y constructivo entre las partes. La vocería oficial ratificó la intención de evaluar el desarrollo del plan económico y constatar los progresos sociales. Adicionalmente, el organismo valoró las iniciativas vinculadas al Banco Central y el plan de pagos de deuda externa hacia 2027.

El cierre del viaje de Kristalina Georgieva en Vaca Muerta

El tramo final de la actividad oficial de Kristalina Georgieva se traslada a Neuquén para visitar la formación Vaca Muerta. La comitiva realiza un relevamiento sobre la infraestructura energética disponible y el nivel de producción alcanzado. Las autoridades del sector exhiben los proyectos de inversión enfocados en la exportación de gas natural licuado y petróleo crudo.

Allí, la delegación del FMI mantiene intercambios directos con directivos de operadoras privadas, técnicos de campo y trabajadores petroleros. Las autoridades nacionales destacan que el polo energético constituye un motor esencial para la generación de divisas y el fortalecimiento de las reservas del Tesoro. El recorrido concluye con una reunión de evaluación técnica en la zona extractiva.

Finalmente, cabe recordar que esta visita coincide con novedades en la estructura de mando del FMI. Recientemente se confirmó la designación de la especialista argentina Silvana Tenreyro como economista jefa del organismo a partir de agosto. Su incorporación al gabinete técnico principal reforzará el seguimiento de los programas en América Latina.