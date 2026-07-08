Kristalina Georgieva le dio la bienvenida a una economista argentina al FMI

La titular del FMI hizo el anuncio en redes sociales sobre la incorporación de una economista argentina.

Además, agregó que: “Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo”, sostuvo Georgieva, para completar diciendo que “así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”.

Tenreyro se pondrá en funciones el venidero lunes 10 de agosto, en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas, luego de que este retome sus labores en el ámbito académico.

El perfil de la economista argentina

Actualmente, Tenreyro se desempeña como Profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics. Forma parte de la institución desde el año 2004. Gracias a su investigación, la cual fue publicada en diferentes revistas de prestigio, obtuvo reconocimiento y distinciones en el plano internacional.

Además, Tenreyro es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, así como también miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. Y fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

Asimismo, el comunicado del FMI señala que la profesional argentina tiene en su haber amplia experiencia tanto en políticas públicas como en liderazgo, enumerando que fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre los años 2017 y 2023, pasó por el Banco de la Reserva Federal de la ciudad de Boston y también estuvo en el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio.

En este sentido, Georgieva sumó que: “Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso”.

Y, por último, la comunicación oficial resalta que “también es conocida por su habilidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre diversos públicos”, cualidades que “le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”.