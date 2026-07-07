Javier Milei anticipó reformas al Banco Central "para salir de 90 años de decadencia gestados por la casta"

Javier Milei volvió a referirse a la casta

"Se viene un conjunto de reformas que nos permitirán salir de los más de 90 años de decadencia gestados por la casta con sus delirantes políticas monetaria y fiscal. VLLC!", fue la corta frase empleada por el titular del Ejecutivo nacional en su posteo.

A Fantino le explicó que un encuentro con los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y el titular del BCRA Santiago Bausili se programó para delinear y pulir detalles de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

"Vamos a prohibir explícitamente que el banco financie al fisco. Emitir será penado como una estafa", indicó Milei.

Y remató haciendo un parangón con el éxito del seleccionado ante Egipto en el Mundial: "Va a ser un día glorioso para los argentinos".

Antes del inicio de la reunión Milei publicó una foto en la que aparece con el mameluco de YPF junto a tres funcionarios: "Empezando a ultimar los detalles en la reforma de la carta orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros".

La alegría de Milei por el triunfo de Argentina en el Mundial

“VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Que manera de sufrir”, escribió en sus redes Javier Milei.

Luego en declaraciones radiales,sumó: “Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica”.

“Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

Tras afirmar que “no hay que rendirse nunca”, Milei remarcó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la reputa madre,¿por qué tenemos que sufrir tanto?”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas”. “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”, dijo sobre el equipo argentino.