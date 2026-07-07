La victoria de Argentina sobre Egipto recorrió el mundo: así la mostraron los principales diarios

El diario de CNN sobre el triunfo de la Selección argentina.

En Perú, El Comercio también reflejó la remontada con un título que puso el acento en el desenlace del encuentro: "Argentina 3-2 Egipto: ¡Remontada épica en Atlanta! Enzo Fernández marcó el tercero en los minutos de descuento".

El Comercio, de Perú.

Desde España, la agencia Europa Press resumió el partido con una frase que sintetizó el sufrimiento del campeón defensor: "La campeona sobrevive a los 'Faraones'". El título hizo referencia al apodo de la selección egipcia que viene de los antiguos monarcas que gobernaron la región durante milenios y está profundamente arraigado en la historia y cultura del país

En Chile hubo elogios, pero también silencio

La repercusión en Chile fue dispar. La Nación llevó la clasificación argentina entre sus principales noticias y tituló: "Remontada para la historia: Argentina lo dio vuelta en la agonía ante Egipto y se metió en cuartos del Mundial". El medio destacó el carácter del equipo de Scaloni y el desenlace del partido sobre el final.

Sin embargo, otros medios importantes del país trasandino, como La Tercera y The Clinic, no incluyeron el triunfo argentino entre sus principales publicaciones del día.

Colombia y México miraron hacia sus propios partidos

En Colombia, la atención estuvo completamente enfocada en el duelo de octavos de final entre la selección cafetera y Suiza, cuyo ganador será el próximo rival de Argentina en cuartos de final.

Tanto El Tiempo como otros portales colombianos priorizaron la cobertura del posible equipo titular y la previa de ese encuentro, por lo que la victoria argentina no apareció entre las noticias principales.

Una situación similar ocurrió en México. El Universal tampoco llevó la clasificación de la Scaloneta entre sus temas destacados.

Egipto destacó el orgullo pese a la eliminación

La prensa egipcia reflejó el partido desde dos perspectivas completamente distinta. Uno de sus principales diarios publicó: "Egipto se quedó a las puertas de una victoria histórica, al perder contra Argentina (2-3) y quedar eliminado del Mundial con la frente en alto".

Diarios de Egipto destacaron el orgullo del país por su seleccionado.

Otro diario árabe eligió apuntar contra la terna arbitral francesa al citar críticas del técnico de la selección de Egipto.

Otro diario de Egipto, con una mirada distinta.

Por su parte, Telemundo, uno de los principales medios de Estados Unidos en español, resumió el encuentro con otro enfoque: " Argentina logra derrotar a Egipto tras un partido donde la selección africana puso a sudar a Messi".

Mientras que The New York Times escribió en un texto: "Argentina protagonizó una de las remontadas más memorables en la historia de la Copa del Mundo al revertir un marcador adverso de dos goles y eliminar a Egipto. Enzo Fernández adelantó a Argentina con un cabezazo en el tiempo añadido, después de que primero Cristian Romero y luego Lionel Messi metieran de nuevo en el partido a los campeones del mundo. Egipto golpeó primero con un cabezazo de Yasser Ibrahim y parecía encaminado a una victoria histórica cuando Mostafa Ziko amplió la ventaja en la segunda mitad. Sin embargo, Argentina anotó tres goles para lograr una victoria casi milagrosa; Messi marcó su octavo tanto del torneo -quedando así como líder en solitario de la carrera por la Bota de Oro-, tras haber fallado previamente un penal".