Cómo fue el partido de Messi ante Egipto: lágrimas sobre el final y emoción por una batalla épica

Minutos después, un penal sancionado en favor de la Albiceleste por una falta sobre Tagliafico, fue ejecutado por el 10 de la Selección argentina. Messi remató cruzado y el arquero Mostafa Shobeir le contuvo el remate.

Luego el 10 tuvo una chance de tiro libre pero la pelota impactó en el primer palo del arquero y salió. El capitán se fue al descanso con cierto gesto adusto.

El complemento arrancó con mayor protagonismo de la Selección argentina pero la dificultad fue visible a la hora de romper el cero en el arco de Egipto. Luego del segundo gol del elenco africano, anulado vía VAR, Messi mostró su cara de preocupación por la incomidad del equipo demostrada en cancha.

El grito de desahogo llegó con el gol del Cuti Romero a los 34 minutos de la segunda parte. Luego, el capitán convirtió su gol, el 2 a 2 para volver a darle vida a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Tras el gol de Enzo Fernández y el pitazo final, Lionel Messi se vio visiblemente emocionado y con lágrimas en sus ojos. El 10 viene pasando días difíciles desde que se conoció que su papá tenía problemas en su salud. Desde el inicio del Mundial es un tema que preocupa al capitán y en el final de este partido, quizás algunas de esas emociones se entremezclaron con la batalla de Atlanta.

Messi, el futbolista con más penales errados en Mundiales

Lionel Messi ostenta no solo un récord positivo en Copas del Mundo (es el máximo anotador histórico del certamen) sino que también registra una marca negativa en su historial. El capitán de la Selección argentina es el futbolista que más penales ha errado en certámenes de esta índole.

A lo largo de los seis Mundiales en los que participó, Messi ejecutó 8 penales: uno en Rusia 2018, cinco en Qatar 2022 y dos en la Copa del Mundo 2026. De los 8 penales, el 10 no convirtió en la mitad de las ocasiones: en Rusia falló en el empate 1-1 ante Islandia; en Qatar 2022, erró contra Polonia, pero después marcó contra Países Bajos (cuartos de final), Croacia (semifinales) y Francia (final), en instancias de eliminación directa.

Los otros dos tiros desde los doce pasos que no logró convertir el 10 fueron en la actual Copa del Mundo 2026: ante Austria por la fase de grupos, y ante Egipto en los octavos de final.

Otro récord más

Con su gol ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en convertir durante nueve partidos seguidos. En Qatar 2022 convirtió un gol en octavos de final frente a Australia; en cuartos marcó un gol ante Países Bajos; en semifinales anotó un gol frente a Croacia; y en la final marcó dos goles contra Francia.

En la actual Copa del Mundo 2026, convirtió un hat-trick ante Argelia, un doblete ante Austria, un gol ante Jordania, uno ante Cabo Verde y otro ante Egipto.

Además, Messi es el primer futbolista en la historia en marcar en seis partidos consecutivos en partidos de eliminación directa en Mundiales.

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Ocho de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 21 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia del certamen. Además, el 10 registra en total 125 goles con la celeste y blanca.

Todos los goleadores del Mundial 2026: