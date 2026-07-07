Netflix tiene la impresionante serie española que en 6 capítulos no te dejará respirar

Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente le privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta, una maestra de guardería, se enamora de ella.

Pero todo cambia cuando conoce a Violeta, una tierna maestra de guardería que está en su lista de víctimas. Por primera vez, Elmer experimenta el amor, lo que lo lleva a un dilema imposible: seguir las órdenes de su madre o proteger a la mujer que ha cambiado su vida.

Netflix: de qué trata la serie El Jardinero

"Su incapacidad para sentir emociones hacen de Elmer el asesino a sueldo perfecto, algo que su madre ha aprovechado durante los últimos años. Pero algo ha cambiado cuando Elmer se enamora de su próxima víctima. ¿Será ese amor lo que cave su propia tumba?", reza la sinopsis oficial de Netflix.

La producción tiene todos los condimentos para ser un éxito: crímenes, amor, una compleja relación entre madre e hijo y un secreto bien guardado.

Netflix: reparto de la serie El Jardinero

Álvaro Rico

Cecilia Suárez

Catalina Sopelana

Iván Massague

Emma Suárez

Javier Morgade

Tráiler de la serie El Jardinero

Dónde ver la serie El Jardinero, según la zona geográfica