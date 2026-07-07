Netflix no para de sorprender con un catálogo lleno de grandes producciones, como esta impresionante serie española que en 6 capítulos no te dejará respirar, se trata del thriller romántico El Jardinero.
Netflix tiene la impresionante serie española que en 6 capítulos no te dejará respirar
Netflix no para de sorprender con un catálogo lleno de grandes producciones, como esta impresionante serie española que en 6 capítulos no te dejará respirar
La serie española El Jardinero, un apasionante thriller romántico que promete atraparte desde el primer episodio. Creada por Miguel Sáez Carral, está dirigida por Mikel Rueda y Rafa Montesinos, con guion de Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez.
La serie española El Jardinero tiene 6 episodios. La historia de Elmer y de su controladora madre, La China Jurado, gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo.
Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente le privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta, una maestra de guardería, se enamora de ella.
Pero todo cambia cuando conoce a Violeta, una tierna maestra de guardería que está en su lista de víctimas. Por primera vez, Elmer experimenta el amor, lo que lo lleva a un dilema imposible: seguir las órdenes de su madre o proteger a la mujer que ha cambiado su vida.
Netflix: de qué trata la serie El Jardinero
"Su incapacidad para sentir emociones hacen de Elmer el asesino a sueldo perfecto, algo que su madre ha aprovechado durante los últimos años. Pero algo ha cambiado cuando Elmer se enamora de su próxima víctima. ¿Será ese amor lo que cave su propia tumba?", reza la sinopsis oficial de Netflix.
La producción tiene todos los condimentos para ser un éxito: crímenes, amor, una compleja relación entre madre e hijo y un secreto bien guardado.
Netflix: reparto de la serie El Jardinero
- Álvaro Rico
- Cecilia Suárez
- Catalina Sopelana
- Iván Massague
- Emma Suárez
- Javier Morgade
Tráiler de la serie El Jardinero
Dónde ver la serie El Jardinero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El Jardinero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El Jardinero se puede ver en Netflix.
- España: la serie El Jardinero se puede ver en Netflix.