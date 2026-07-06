Netflix siempre apuesta con todo a las grandes producciones turcas como por ejemplo esta serie de 6 capítulos que sorprende por su originalidad, se trata de Un fuerte aplauso.
Netflix la rompe con la serie turca de 6 capítulos que sale de lo común
Netflix siempre apuesta con todo a las grandes producciones turcas como por ejemplo esta serie de 6 capítulos que sorprende por su originalidad
Para quienes crean que todas series turcas giran todas en torno al amor, las tradiciones de aquel país o algunas intrigas que incluyen mensajes esotéricos y misteriosos, este título que va a sorprender a muchos. Un fuerte aplauso es una excéntrica apuesta otomana que sale fuera de lo común.
Lejos de las clásicas historias románticas o los dramas intensos que hicieron famosas a las producciones turcas en todo el mundo, esta serie eligió un camino diferente.
Su relato sorprende desde el primer minuto con una puesta en escena original, personajes complejos y una narrativa poco convencional que invita al espectador a cuestionar diferentes aspectos de la vida.
La joven pareja de Mehmet y Zeynep recibe a unos invitados bastante molestos, mientras que el ser al que esperan con más ganas se rehúsa a asomar la cabeza al mundo.
La producción turca está protagonizada por Aslhan Gürbüz, Fatih Artman y Cihat Suvarioglu. A quienes se suma Berkun Oya como escritor y desde la silla del director.
Netflix: de qué trata la serie Un fuerte aplauso
“En medio de una crisis existencial y anhelando su vida pasada en una naranja, un hombre navega las aguas de su peculiar vida familiar en este drama que recorre varias décadas”, indica el perfil oficial de la serie en Netflix.
Netflix: reparto de la serie Un fuerte aplauso
- Aslihan Gürbüz como Zeynep
- Fatih Artman como Mehmet
- Cihat Süvariolu como Metin
- Rezdar Tatan
- Kayra Orta
- Eyüp Mert Ilkis
Tráiler de la serie Un fuerte aplauso
Dónde ver la serie Un fuerte aplauso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un fuerte aplauso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un fuerte aplauso se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un fuerte aplauso se puede ver en Netflix.
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