Netflix la rompe con la serie turca de 6 capítulos que sale de lo común

Su relato sorprende desde el primer minuto con una puesta en escena original, personajes complejos y una narrativa poco convencional que invita al espectador a cuestionar diferentes aspectos de la vida.

La joven pareja de Mehmet y Zeynep recibe a unos invitados bastante molestos, mientras que el ser al que esperan con más ganas se rehúsa a asomar la cabeza al mundo.

La producción turca está protagonizada por Aslhan Gürbüz, Fatih Artman y Cihat Suvarioglu. A quienes se suma Berkun Oya como escritor y desde la silla del director.

Netflix: de qué trata la serie Un fuerte aplauso

“En medio de una crisis existencial y anhelando su vida pasada en una naranja, un hombre navega las aguas de su peculiar vida familiar en este drama que recorre varias décadas”, indica el perfil oficial de la serie en Netflix.

Netflix: reparto de la serie Un fuerte aplauso

Aslihan Gürbüz como Zeynep

Fatih Artman como Mehmet

Cihat Süvariolu como Metin

Rezdar Tatan

Kayra Orta

Eyüp Mert Ilkis

Tráiler de la serie Un fuerte aplauso

Dónde ver la serie Un fuerte aplauso, según la zona geográfica