John Travolta, Bruce Willis y Blake Jenner protagonizan en Netflix una de las producciones recién llegadas al catálogo de series y películas que ya ha dado de qué hablar. Estamos hablando de Un paraíso peligroso, que llegó a la plataforma el 2 de julio de 2026 y lo hizo para quedarse.
Netflix: la película de 1 hora y media que acaba de estrenar y es una explosión de adrenalina
John Travolta y Bruce Willis son los protagonistas de esta película que acaba de llegar a Netflix y es una bomba de adrenalina
Un paraíso peligroso es una película de 2022 dirigida por Chuck Russell que combina la acción, el crimen y el suspenso en una historia adictiva que tiene una duración de apenas 1 hora y 31 minutos.
Recién llegada a la plataforma, la película Un paraíso peligroso es una co-producción estadounidense y canadiense que, si bien no obtuvo críticas positivas por parte de la prensa especializada, cuenta con un elenco estelar y es una de las más aclamadas de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Un paraíso peligroso
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un paraíso peligroso versa: "Cuando un cazarrecompensas desaparece en Hawái, su hijo se une al socio de su padre para encontrarlo… y descubre una conspiración que involucra a un narcotraficante".
La trama de la película sigue a Ryan Swan, interpretado por Blake Jenner, que debe abrirse camino a través del mundo del crimen hawaiano para vengarse del capo que asesinó a su padre.
Netflix: tráiler de la película Un paraíso peligroso
Reparto de Un paraíso peligroso, película de Netflix
- John Travolta como Buck
- Bruce Willis como Ian Swan
- Blake Jenner como Ryan Swan
- Praya Lundberg como Savannah
- Stephen Dorff como Robbie Cole
- Kate Katzman como Nikki
Dónde ver la película Un paraíso peligroso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Prime Video.
- España: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Netflix.