Netflix: la película de 1 hora y media que acaba de estrenar y es una explosión de adrenalina

Un paraíso peligroso es una película de 2022 dirigida por Chuck Russell que combina la acción, el crimen y el suspenso en una historia adictiva que tiene una duración de apenas 1 hora y 31 minutos.

Recién llegada a la plataforma, la película Un paraíso peligroso es una co-producción estadounidense y canadiense que, si bien no obtuvo críticas positivas por parte de la prensa especializada, cuenta con un elenco estelar y es una de las más aclamadas de Netflix.