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Netflix: la película de 1 hora y media que acaba de estrenar y es una explosión de adrenalina

John Travolta y Bruce Willis son los protagonistas de esta película que acaba de llegar a Netflix y es una bomba de adrenalina

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Un paraíso peligroso es una película de John Travolta y Bruce Willis que acaba de llegar a Netflix.

Un paraíso peligroso es una película de John Travolta y Bruce Willis que acaba de llegar a Netflix.

John Travolta, Bruce Willis y Blake Jenner protagonizan en Netflix una de las producciones recién llegadas al catálogo de series y películas que ya ha dado de qué hablar. Estamos hablando de Un paraíso peligroso, que llegó a la plataforma el 2 de julio de 2026 y lo hizo para quedarse.

Un paraíso peligroso es una película de 2022 dirigida por Chuck Russell que combina la acción, el crimen y el suspenso en una historia adictiva que tiene una duración de apenas 1 hora y 31 minutos.

Recién llegada a la plataforma, la película Un paraíso peligroso es una co-producción estadounidense y canadiense que, si bien no obtuvo críticas positivas por parte de la prensa especializada, cuenta con un elenco estelar y es una de las más aclamadas de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Un paraíso peligroso

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un paraíso peligroso versa: "Cuando un cazarrecompensas desaparece en Hawái, su hijo se une al socio de su padre para encontrarlo… y descubre una conspiración que involucra a un narcotraficante".

La trama de la película sigue a Ryan Swan, interpretado por Blake Jenner, que debe abrirse camino a través del mundo del crimen hawaiano para vengarse del capo que asesinó a su padre.

Netflix: tráiler de la película Un paraíso peligroso

Reparto de Un paraíso peligroso, película de Netflix

  • John Travolta como Buck
  • Bruce Willis como Ian Swan
  • Blake Jenner como Ryan Swan
  • Praya Lundberg como Savannah
  • Stephen Dorff como Robbie Cole
  • Kate Katzman como Nikki

Dónde ver la película Un paraíso peligroso, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Prime Video.
  • España: la película Un paraíso peligroso se puede ver en Netflix.

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