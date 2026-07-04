Prime Video revive el fenómeno de "Legalmente rubia" con una nueva serie que promete ser un éxito

La serie fue producida por Laura Kittrel, Reese Witherspoon y Marc Platt. Imagen: Prime Video.

Elle: Del mundo de Legalmente Rubia se estrenó en 2026 y está ambientada seis años antes de los eventos de la primera película, por lo que explora los años de secundaria de Elle Woods.

La serie fue creada y dirigida por Laura Kittrell, quien también fue productora ejecutiva junto con Whiterspoon y Marc Plat. La producción comenzó en abril de 2025 y se estrenó el 1 de julio de 2026 en Prime Video.

¿de qué trata?

"Antes de ser un pez fuera del agua en Harvard, en 1995, Elle Woods fue un pez en las aguas tumultuosas de la preparatoria donde se enfrenta a amistades complicadas, un romance prohibido y elecciones cuestionables de moda. En este inesperado capítulo de su adolescencia, descubrimos las experiencias que convirtieron a Elle en la icónica mujer que conocemos y amamos", revela la descripción de Prime Video.

Elle: Del mundo de Legalmente Rubia se estrenó el 1 de julio. Imagen: Prime Video.

Al comienzo de la serie, vemos el lujoso estilo de vida que Elle lleva en Bel Air y cómo su mundo se transforma cuando su familia le da la noticia de que se mudarán a Seattle.

Elle deberá sobrevivir en una nueva escuela y en un nuevo estado en donde el color y glamour de Los Ángeles queda completamente apagado. Allí, la adolescente deberá encontrar una forma de adaptarse sin perder su brillo.

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