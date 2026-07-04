La película Legalmente rubia se estrenó en 2001 y fue un éxito rotundo. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, recaudó más de 142 millones a nivel mundial. Consagró como definitiva estrella a Reese Whiterspoon, quien interpretó el personaje de Elle Woods. Prime Video recientemente estrenó una precuela en formato serie.
Prime Video revive el fenómeno de "Legalmente rubia" con una nueva serie que promete ser un éxito
Prime Video revive una de las franquicias más exitosas del cine de los 2000 con una nueva serie
En 2003 llegó la primera secuela Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, en 2009 salió Legally Blondes, por lo que la franquicia se transformó en un clásico de culto, logrando influir en la cultura pop. Pero, la historia aún no llegaba a su final.
Durante una presentación de contenido celebrada por Amazon en Nueva York en 2024, Reese Whiterspoon anunció que Legalmente rubia tendría una precuela, y que esta vez, llegaría en forma de serie.
Elle: Del mundo de Legalmente Rubia se estrenó en 2026 y está ambientada seis años antes de los eventos de la primera película, por lo que explora los años de secundaria de Elle Woods.
La serie fue creada y dirigida por Laura Kittrell, quien también fue productora ejecutiva junto con Whiterspoon y Marc Plat. La producción comenzó en abril de 2025 y se estrenó el 1 de julio de 2026 en Prime Video.
¿de qué trata?
"Antes de ser un pez fuera del agua en Harvard, en 1995, Elle Woods fue un pez en las aguas tumultuosas de la preparatoria donde se enfrenta a amistades complicadas, un romance prohibido y elecciones cuestionables de moda. En este inesperado capítulo de su adolescencia, descubrimos las experiencias que convirtieron a Elle en la icónica mujer que conocemos y amamos", revela la descripción de Prime Video.
Al comienzo de la serie, vemos el lujoso estilo de vida que Elle lleva en Bel Air y cómo su mundo se transforma cuando su familia le da la noticia de que se mudarán a Seattle.
Elle deberá sobrevivir en una nueva escuela y en un nuevo estado en donde el color y glamour de Los Ángeles queda completamente apagado. Allí, la adolescente deberá encontrar una forma de adaptarse sin perder su brillo.
Reparto
- Lexi Minetree como Elle Woods.
- June Diane Raphael interpreta a Eva Woods.
- Tom Everett Scott es Wyatt Woods.
- Jacob Moskovitz como Miles.
- Gabrielle Policano interpreta a Liz.