Disney+, Netflix, HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+ son algunas plataformas con mayor presencia en la actualidad. En el caso de Prime Video, que es el servicio de streaming de Amazon, tiene una biblioteca de series y películas para todos los gustos.
La nueva película de Prime Video ya se metió entre las comedias más vistas
Acaba de aterrizar en Prime Video y ya ocupa el Top 3 de las comedias. Te hará reír desde el primer momento
En esta oportunidad, compartimos como recomendación una comedia estadounidense que recién se estrena en la plataforma, y ya se posiciona en el Top N°3 de las películas de comedias más vistas.
Este género cinematográfico suele abordar situaciones cotidianas con humor, y muchas veces funcionan como escape de la vida cotidiana. Además, reír no solo es placentero, sino que estimula la producción de endorfinas, dopamina y serotonina, los neurotransmisores que ayudan a nuestro bienestar emocional.
La comedia recomendada del día se llama Driver's Ed y es una producción dirigida por Bobby Farrelly con un guion de Thomas Moffett. Esta comedia juvenil combina risas, drama y adolescentes que se animan a ir por todo.
Los productores del film son Jonas Pate, Jennifer Pate y David Stone. Es una coproducción de AGC Studios y TFC Productions. El reparto está encabezado por Sam Nivola, Kumail Nanjiani y Molly Shannon.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Jeremy, un alumno de preparatoria, planea seguir su relación con Samantha cuando ella se vaya a la universidad. Una llamada nocturna en estado de ebriedad le hace creer que ella quiere romper, por lo que él se roba el auto de la escuela de manejo con tres compañeros y conduce a Chapel Hill para recuperarla.
En 24 horas caóticas, los perseguirán los de seguridad del colegio, la policía, unos criminales sin muchas luces y, de alguna manera adoptan a un gato de tres patas. La película está disponible para todos los usuarios de Prime Video.
Reparto de Driver's Ed
- Sam Nivola como Jeremy
- Sophie Telegadis es Evie
- Mohana Krishnan interpreta a Aparna
- Aidan Laprete como Yoshi
- Molly Shannon es la directora Fisher