La nueva película de Prime Video ya se metió entre las comedias más vistas

Driver's Ed es una película de comedia estadounidense dirigida por Bobby Farrelly. Imagen: Prime Video.

La comedia recomendada del día se llama Driver's Ed y es una producción dirigida por Bobby Farrelly con un guion de Thomas Moffett. Esta comedia juvenil combina risas, drama y adolescentes que se animan a ir por todo.

Los productores del film son Jonas Pate, Jennifer Pate y David Stone. Es una coproducción de AGC Studios y TFC Productions. El reparto está encabezado por Sam Nivola, Kumail Nanjiani y Molly Shannon.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Jeremy, un alumno de preparatoria, planea seguir su relación con Samantha cuando ella se vaya a la universidad. Una llamada nocturna en estado de ebriedad le hace creer que ella quiere romper, por lo que él se roba el auto de la escuela de manejo con tres compañeros y conduce a Chapel Hill para recuperarla.

La película fue distribuida por Vertical. Imagen: Prime Video.

En 24 horas caóticas, los perseguirán los de seguridad del colegio, la policía, unos criminales sin muchas luces y, de alguna manera adoptan a un gato de tres patas. La película está disponible para todos los usuarios de Prime Video.

Reparto de Driver's Ed