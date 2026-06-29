Rami Malek protagoniza el drama histórico que acaba de estrenarse en Prime Video y es furor

El film fue escrito, coproducido y dirigido por James Vanderbilt. Imagen: Netflix.

Prime Video: ¿de qué trata Nuremberg: El Juicio del Siglo?

"Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra del Ejército estadounidense Douglas Kelley es asignado a evaluar a Hermann Göring, mano derecha de Hitler, y a otros altos mandos nazis mientras los Aliados preparan el juicio más importante del siglo. Pero a medida que se adentra en la mente de los líderes del régimen, Kelley comenzará a cuestionarse los límites entre el bien y el mal", revela Prime Video.

El 7 de mayo de 1945, un día antes de la rendición de la Alemania nazi ante los Aliados , el Reichsmarshall Hermann Göring , antiguo segundo al mando de Hitler, se entrega junto con su familia a las fuerzas estadounidenses en Austria.

La trama sigue al psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelley en su intento por investigar las personalidades y monitorear el estado mental de Hermann Göring. Imagen: Prime Video.

Al mismo tiempo, el magistrado Robert Jackson es informado del arresto de Göring, lo que da pie a una conversación con su secretaria, Elsie Douglas, sobre la posibilidad de establecer un tribunal internacional para acusar a los líderes nazis supervivientes de crímenes de guerra.

En otro orden, el teniente coronel Douglas Kelley, psiquiatra del ejército estadounidense, es convocado a Bad Mondorf, Luxemburgo, para evaluar la salud mental de 22 líderes nazis bajo custodia aliada, entre ellos Göring, que han sido seleccionados para ser procesados.

Tráiler de la película

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