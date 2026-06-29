Prime Video tiene opciones para adaptarse a los gustos de todos los integrantes de la familia. En esta ocasión, compartimos como recomendación una película que fue agregada recientemente al catálogo de la plataforma de streaming y se posiciona en el top de los dramas más vistos.
Rami Malek protagoniza el drama histórico que acaba de estrenarse en Prime Video y es furor
Rami Malek y Russell Crowe lideran el reparto de la película que recién se estrena en la plataforma Prime Video
Nuremberg: El Juicio del Siglo es un film estadounidense de suspenso psicológico y drama histórico. Su estreno mundial fue en noviembre de 2025 y recibió críticas generalmente positivas. Fue escrita, coproducida y dirigida por James Vanderbilt, basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai.
Rami Malek protagoniza la película y se pone en la piel de un psiquiatra del ejército estadounidense, mientras que Russell Crowe interpreta a un alto cargo nazi. A continuación, exploramos de qué trata el largometraje.
Prime Video: ¿de qué trata Nuremberg: El Juicio del Siglo?
"Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra del Ejército estadounidense Douglas Kelley es asignado a evaluar a Hermann Göring, mano derecha de Hitler, y a otros altos mandos nazis mientras los Aliados preparan el juicio más importante del siglo. Pero a medida que se adentra en la mente de los líderes del régimen, Kelley comenzará a cuestionarse los límites entre el bien y el mal", revela Prime Video.
El 7 de mayo de 1945, un día antes de la rendición de la Alemania nazi ante los Aliados , el Reichsmarshall Hermann Göring , antiguo segundo al mando de Hitler, se entrega junto con su familia a las fuerzas estadounidenses en Austria.
Al mismo tiempo, el magistrado Robert Jackson es informado del arresto de Göring, lo que da pie a una conversación con su secretaria, Elsie Douglas, sobre la posibilidad de establecer un tribunal internacional para acusar a los líderes nazis supervivientes de crímenes de guerra.
En otro orden, el teniente coronel Douglas Kelley, psiquiatra del ejército estadounidense, es convocado a Bad Mondorf, Luxemburgo, para evaluar la salud mental de 22 líderes nazis bajo custodia aliada, entre ellos Göring, que han sido seleccionados para ser procesados.
Tráiler de la película
Reparto
- Rami Malek como Douglas Kelley.
- Russell Crowe es Hermann Göring.
- Leo Woodall interpreta al sargento Howie Triest
- John Slattery es Burton C. Andrus
- Mark O'Brien como Juan Amén
- Colin Hanks interpreta a Gustave Gilbert.