Elle Fannning protagoniza la adaptación de una de las novelas más exitosas del momento

La serie tiene ocho capítulos de entre 35 y 45 minutos. Imagen: Apple TV.

¿De qué trata la serie?

"Una universitaria que abandonó los estudios, con un bebé recién nacido y varias facturas pendientes, debe encontrar una manera de salir adelante", revela la sinopsis oficial.

Es un audaz, conmovedor, y cómico drama familiar que sigue a Margo, una reciente desertora universitaria y aspirante a escritora, hija de una exmesera de Hooters y un exluchador profesional.

Margo sorprende a su profesor de literatura por su talento para la escritura, de hecho él cree que la joven podría entrar en Harvard. Ella se ríe y aunque niega rotundamente las bromas de sus amigas que hablan de romance, pronto queda embarazada.

Elle Fanning protagoniza esta comedia dramática que explora la maternidad, el deseo y la fragilidad económica. Imagen: Apple TV.

Aunque tiene 17 años decide tener el bebé, pero cuando le cuenta a su madre, que también la tuvo producto de un amorío juvenil, repudia su decisión. Con el tiempo, la joven se ve obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una creciente pila de deudas y cada vez menos formas de pagarlas.

Si te gustan las comedias dramáticas que combinan romance, y buenos actores, tienes que ver Margo tiene problemas de dinero. La serie se encuentra disponible en Apple TV.

Reparto

Elle Fanning como Margo Millet.

como Margo Millet. Michelle Pfeiffer es Shyanne Millet, la madre de Margo.

Nick Offerman interpreta a Jinx Millet, el padre de Margo.

Thaddea Graham como Susie, la compañera de piso de Margo.

Nicole Kidman es la abogada de Margo.

Tráiler