Elle Fanning comenzó su carrera a los tres años, cuando interpretó a la pequeña Lucy, que luego sería su hermana Dakota en la película Mi nombre es Sam, con Sean Penn. En esta ocasión, te recomendamos una comedia romántica que se estrenó en abril, y es ideal para hacer una maratón.
Elle Fannning protagoniza la adaptación de una de las novelas más exitosas del momento
La serie de Elle Fanning combina crítica social y cultura pop para narrar cómo una joven madre convierte su imaginación en una técnica de supervivencia
Margo tiene problemas de dinero (Margo's Got Money Troubles) es una serie basada en la exitosa novela de Rufi Thorpe, con David E. Kelley, ganador de múltiples premios Emmy. Es protagonizada por Elle Fanning junto a Michelle Pfeiffer.
Se trata de una producción de A24 para Apple TV. Kelley es el showrunner y guionista, y productor ejecutivo junto con Elle Fanning, Dakota Fanning y Brittany Kahan Ward.
¿De qué trata la serie?
"Una universitaria que abandonó los estudios, con un bebé recién nacido y varias facturas pendientes, debe encontrar una manera de salir adelante", revela la sinopsis oficial.
Es un audaz, conmovedor, y cómico drama familiar que sigue a Margo, una reciente desertora universitaria y aspirante a escritora, hija de una exmesera de Hooters y un exluchador profesional.
Margo sorprende a su profesor de literatura por su talento para la escritura, de hecho él cree que la joven podría entrar en Harvard. Ella se ríe y aunque niega rotundamente las bromas de sus amigas que hablan de romance, pronto queda embarazada.
Aunque tiene 17 años decide tener el bebé, pero cuando le cuenta a su madre, que también la tuvo producto de un amorío juvenil, repudia su decisión. Con el tiempo, la joven se ve obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una creciente pila de deudas y cada vez menos formas de pagarlas.
Si te gustan las comedias dramáticas que combinan romance, y buenos actores, tienes que ver Margo tiene problemas de dinero. La serie se encuentra disponible en Apple TV.
Reparto
- Elle Fanning como Margo Millet.
- Michelle Pfeiffer es Shyanne Millet, la madre de Margo.
- Nick Offerman interpreta a Jinx Millet, el padre de Margo.
- Thaddea Graham como Susie, la compañera de piso de Margo.
- Nicole Kidman es la abogada de Margo.