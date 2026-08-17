Memorias de Manhattan es una película de comedia y drama que se puede ver en Netflix y que reúne a dos grandes figuras de Hollywood: Morgan Freeman y Diane Keaton. Estrenada en 2014, la producción tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y está dirigida por Richard Loncraine.
Netflix arrasa con la aclamada película de Morgan Freeman que promete enamorar a los suscriptores
Morgan Freeman y Diane Keaton protagonizan una película de Netflix que reflexiona sobre la vida en pareja y el paso de los años.
La historia sigue a una pareja de adultos mayores que lleva décadas viviendo en el mismo departamento de Brooklyn. Después de tantos años juntos, deciden poner su hogar a la venta, pero el proceso los lleva a replantearse mucho más que el lugar donde viven.
Morgan Freeman interpreta a Alex, un artista que comparte su vida con Ruth, el personaje de Diane Keaton. Mientras buscan un nuevo hogar, ambos deberán enfrentarse a los cambios propios de la edad, los recuerdos acumulados durante años y las decisiones que pueden transformar una relación.
Memorias de Manhattan combina momentos de humor con situaciones emotivas y ofrece una mirada cálida sobre el amor, la convivencia y el paso del tiempo. La química entre Morgan Freeman y Diane Keaton es uno de los grandes atractivos de la película.
Netflix: de qué trata la película Memorias en Manhattan
La sinopsis oficial de la película Memorias en Manhattan versa: "Una pareja se enfrenta a un drama inesperado cuando intenta vender su apartamento en Brooklyn después de cuarenta años de habitarlo".
Ruth y Alex llevan viviendo más de cuarenta años en el mismo apartamento del East Village de Nueva York. Cuando planean mudarse a otro lugar, recuerdan todos los momentos que han vivido allí, mientras esperan que lleguen las ofertas de posibles compradores.
Netflix: tráiler de Memorias en Manhattan
Reparto de Memorias en Manhattan, película de Netflix
- Diane Keaton
- Morgan Freeman
- Cynthia Nixon
- Carrie Preston
- Claire van der Boom
- Korey Jackson
- Michael Cristofer
- Diane Ciesla
- Josh Pais
- Maddie Corman
Dónde ver la película Memorias de Manhattan
La película Memorias de Manhattan se puede ver en Netflix hasta el 19 de agosto de 2026 y se puede alquilar en Apple TV.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta "Memorias de Manhattan", comedia dramática con Morgan Freeman y Diane Keaton.
- Trama: La película narra la historia de una pareja mayor que decide vender su departamento en Brooklyn.
- Disponibilidad: Se encuentra en Netflix hasta el 19 de agosto de 2026 y puede alquilarse en Apple TV.