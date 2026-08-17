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Netflix arrasa con la aclamada película de Morgan Freeman que promete enamorar a los suscriptores

Morgan Freeman y Diane Keaton protagonizan una película de Netflix que reflexiona sobre la vida en pareja y el paso de los años.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Morgan Freeman.

Morgan Freeman.

Memorias de Manhattan es una película de comedia y drama que se puede ver en Netflix y que reúne a dos grandes figuras de Hollywood: Morgan Freeman y Diane Keaton. Estrenada en 2014, la producción tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y está dirigida por Richard Loncraine.

La historia sigue a una pareja de adultos mayores que lleva décadas viviendo en el mismo departamento de Brooklyn. Después de tantos años juntos, deciden poner su hogar a la venta, pero el proceso los lleva a replantearse mucho más que el lugar donde viven.

Morgan Freeman interpreta a Alex, un artista que comparte su vida con Ruth, el personaje de Diane Keaton. Mientras buscan un nuevo hogar, ambos deberán enfrentarse a los cambios propios de la edad, los recuerdos acumulados durante años y las decisiones que pueden transformar una relación.

Memorias de Manhattan combina momentos de humor con situaciones emotivas y ofrece una mirada cálida sobre el amor, la convivencia y el paso del tiempo. La química entre Morgan Freeman y Diane Keaton es uno de los grandes atractivos de la película.

Netflix: de qué trata la película Memorias en Manhattan

La sinopsis oficial de la película Memorias en Manhattan versa: "Una pareja se enfrenta a un drama inesperado cuando intenta vender su apartamento en Brooklyn después de cuarenta años de habitarlo".

Ruth y Alex llevan viviendo más de cuarenta años en el mismo apartamento del East Village de Nueva York. Cuando planean mudarse a otro lugar, recuerdan todos los momentos que han vivido allí, mientras esperan que lleguen las ofertas de posibles compradores.

Netflix: tráiler de Memorias en Manhattan

Reparto de Memorias en Manhattan, película de Netflix

  • Diane Keaton
  • Morgan Freeman
  • Cynthia Nixon
  • Carrie Preston
  • Claire van der Boom
  • Korey Jackson
  • Michael Cristofer
  • Diane Ciesla
  • Josh Pais
  • Maddie Corman

Dónde ver la película Memorias de Manhattan

La película Memorias de Manhattan se puede ver en Netflix hasta el 19 de agosto de 2026 y se puede alquilar en Apple TV.

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta "Memorias de Manhattan", comedia dramática con Morgan Freeman y Diane Keaton.
  • Trama: La película narra la historia de una pareja mayor que decide vender su departamento en Brooklyn.
  • Disponibilidad: Se encuentra en Netflix hasta el 19 de agosto de 2026 y puede alquilarse en Apple TV.
Resumen generado por Thinkindot AI

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