Netflix arrasa con la aclamada película de Morgan Freeman que promete enamorar a los suscriptores

Memorias de Manhattan combina momentos de humor con situaciones emotivas y ofrece una mirada cálida sobre el amor, la convivencia y el paso del tiempo. La química entre Morgan Freeman y Diane Keaton es uno de los grandes atractivos de la película.

Netflix: de qué trata la película Memorias en Manhattan

La sinopsis oficial de la película Memorias en Manhattan versa: "Una pareja se enfrenta a un drama inesperado cuando intenta vender su apartamento en Brooklyn después de cuarenta años de habitarlo".

Ruth y Alex llevan viviendo más de cuarenta años en el mismo apartamento del East Village de Nueva York. Cuando planean mudarse a otro lugar, recuerdan todos los momentos que han vivido allí, mientras esperan que lleguen las ofertas de posibles compradores.

Netflix: tráiler de Memorias en Manhattan

Reparto de Memorias en Manhattan, película de Netflix

Diane Keaton

Morgan Freeman

Cynthia Nixon

Carrie Preston

Claire van der Boom

Korey Jackson

Michael Cristofer

Diane Ciesla

Josh Pais

Maddie Corman

Dónde ver la película Memorias de Manhattan

La película Memorias de Manhattan se puede ver en Netflix hasta el 19 de agosto de 2026 y se puede alquilar en Apple TV.