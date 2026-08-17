Quini 6: un apostador se llevó más de $7,6 mil millones en el sorteo del domingo

El flamante ganador del sorteo del Quini 6 compró su boleto en una agencia del conurbano bonaerense:

Agencia situada en la calle Iguazú, Sarandí, provincia de Buenos Aires

Ganó $7.651.790.722,80

Los números acertados fueron 02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31

Quini 6: un apostador se llevó más de $7,6 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3400 del domingo 16 de agosto

TRADICIONAL

02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31