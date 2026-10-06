Un abrupto desmejoramiento en las condiciones atmosféricas colocará a la provincia de Mendoza bajo estricta vigilancia meteorológica durante el transcurso de este martes 6 de octubre. Tras una mañana de temperatura en ascenso, la masa de aire sufrirá una marcada desestabilización que dará paso al desarrollo de lluvias copiosas, intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h en los sectores más castigados.
Pronóstico con alerta amarilla y naranja para Mendoza: tormentas, granizo y ráfagas de 90 kilómetros por hora
Un severo frente de inestabilidad afectará a gran parte de la provincia este martes 6 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel naranja la advertencia
Frente a la severidad de las tormentas previstas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la dirección de Contingencias Climáticas emitieron alertas combinadas de nivel amarillo y naranja que abarcan desde el Gran Mendoza y el Valle de Uco hasta los departamentos del sur provincial.
Alerta naranja en el sur mendocino: tormentas severas y granizo
El foco de mayor peligro ambiental se concentrará en General Alvear y la zona baja de San Rafael. Para esta región, el SMN emitió una alerta naranja que se activará durante la noche de este martes y se extenderá hasta las primeras horas de la mañana del miércoles 7.
Los parámetros oficiales previstos para la zona bajo alerta naranja contemplan:
- Fuerza del viento: Se aguardan ráfagas muy intensas que podrían superar los 90 km/h.
- Caída de granizo: Alta probabilidad de precipitación de granizo de diversos tamaños.
- Volumen de lluvia: Valores de agua acumulada estimados entre 30 y 50 mm, con posibilidades de ser superados de forma localizada en períodos cortos.
- Actividad eléctrica: Presencia de abundante y frecuente caída de rayos.
Alerta amarilla en el Valle de Uco, el Este y la franja metropolitana
Para el resto del territorio provincial, rige una alerta amarilla por tormentas que se manifestará principalmente a partir de la noche del martes:
- Zonas comprendidas: Afectará a los valles de Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, así como también al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
- Características del fenómeno: Se esperan tormentas localmente fuertes acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h y acumulación hídrica de entre 20 y 40 mm.
Pronóstico extendido: marcas térmicas a la baja y precipitaciones en cordillera
En el llano, la jornada del martes registrará un pico térmico con máximas que se ubicarán entre los 23 °C y 27 °C. Sin embargo, el avance del frente frío provocará un claro descenso en los termómetros para el resto de la semana laboral:
- Miércoles 7 de octubre: Cielo mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura. La máxima se posicionará entre los 18 °C y 22 °C, registrándose precipitaciones aisladas hacia la noche y continuidad de lluvias y nevadas en la franja cordillerana.
- Jueves 8 de octubre: Ambiente fresco e inestable con máximas estimadas en torno a los 15 °C y 16 °C y mínimas entre 7 °C y 12 °C. Se prevén lluvias aisladas en el sudoeste provincial y nevadas en Alta Montaña.
- Viernes 9 de octubre: Pocos cambios en la masa de aire, con cielo algo nublado, máxima de 15 °C a 17 °C y mañanas frías.
En pocas palabras
- Alerta naranja: Se active en el sur de Mendoza por tormentas severas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
- Alerta amarilla: Afectará al Valle de Uco y otras zonas con tormentas, ocasional granizo y ráfagas de 60 km/h.
- Pronóstico extendido: Descenso térmico, con lluvias y nevadas en cordillera para los próximos días.