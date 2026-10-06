Pronóstico con alerta amarilla y naranja para Mendoza: tormentas, granizo y ráfagas de 90 kilómetros por hora

Frente a la severidad de las tormentas previstas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la dirección de Contingencias Climáticas emitieron alertas combinadas de nivel amarillo y naranja que abarcan desde el Gran Mendoza y el Valle de Uco hasta los departamentos del sur provincial.

Alerta naranja en el sur mendocino: tormentas severas y granizo

El foco de mayor peligro ambiental se concentrará en General Alvear y la zona baja de San Rafael. Para esta región, el SMN emitió una alerta naranja que se activará durante la noche de este martes y se extenderá hasta las primeras horas de la mañana del miércoles 7.