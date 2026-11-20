El efecto de la fruta chilena en precios y calidad

Alrededor del 90% de la producción de cereza mendocina se destina al consumo interno, donde el público la percibe como un producto estacional de compra impulsiva. El 10% restante se exporta a mercados como Europa, el Reino Unido y el sudeste asiático. Sin embargo, este año la ecuación enfrenta la competencia directa de la oferta trasandina.

Quirós explicó que Chile opera bajo un modelo de volumen a gran escala, exportando el 95% de su producción en barcos de hasta 1.300 contenedores. Esto difiere de Mendoza, que compite en un negocio de nicho y ventana temprana. Al registrar problemas de calidad en esta campaña, exportadores chilenos derivaron excedentes hacia mercados alternativos como Brasil y Argentina.

"A veces uno ve la fruta bonita, pero cuando la prueba no tiene sabor. Para que una cereza tenga valor comercial óptimo debe alcanzar los 20 grados Brix (tenor de azúcar). La mayor parte de la fruta que ha ingresado de Chile calibró la mitad de eso, entre 9 y 10 grados Brix", precisó el dirigente.

Esta sobreoferta presionó a la baja los valores de referencia. En el Mercado Central de Buenos Aires, el kilo de cereza chilena ronda los $18.000, mientras que la fruta mendocina de calidad superior se ubica cerca de los $22.000. Esto está lejos de los $32.000 que llegaron a pagarse por las primeras partidas de la temporada pasada. Frente a este escenario, la entidad trabaja junto al SENASA para reforzar los controles sobre los límites máximos de residuos químicos de la mercadería importada.

Paquetes tecnológicos, variedades y mano de obra

Para el referente sectorial, las alteraciones climáticas "llegaron para quedarse" y obligan a cambiar el paradigma productivo mediante inversión tecnológica. Entre las herramientas clave mencionó la instalación de cobertores o techos contra la lluvia, que evitan el rajado del fruto, protegen contra los pájaros y generan un efecto invernadero que adelanta la maduración. También se refirió a los sistemas de riego subarbóreo para defender los montes de las heladas.

Asimismo, Quirós subrayó el impacto social de la actividad porque la cereza es el mayor demandante de mano de obra especializada del sector primario, ya que se cosecha manualmente fruto por fruto. Tal es el nivel de calificación de los operarios mendocinos que muchos viajan luego hacia otras provincias para levantar la cosecha más tardía del país.