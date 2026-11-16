El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) puso en marcha la cuarta y última etapa del operativo integral para combatir la Lobesia botrana conocida como polilla de la vid mediante la aplicación aérea de feromonas pulverizables sobre 70.000 hectáreas de viñedos.
Lobesia botrana: el Iscamen inició la última etapa de aplicaciones aéreas en 70.000 hectáreas
El operativo aéreo con feromonas alcanza a 7.500 propiedades y 5.500 productores de los oasis Norte, Este y Luján de Cuyo. El cronograma día por día
La intervención, que utiliza la técnica de confusión sexual para evitar la reproducción de la plaga, alcanza a unas 7.500 propiedades y 5.500 productores de los departamentos de Lavalle, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz (oasis Norte y Este), además de sectores puntuales de Luján de Cuyo. Con este despliegue se completa el esquema previsto para la campaña 2026/2027, tras las aplicaciones previas de insecticidas de bajo impacto ambiental.
Cronograma día por día y zonas alcanzadas
Las tareas aéreas comenzaron este lunes y se extenderán a lo largo de 11 jornadas, aunque el calendario queda sujeto a posibles modificaciones según las condiciones climáticas u operativas de cada jornada:
- Días 1 y 2: Lavalle (Gustavo André y La Asunción) y San Martín (Nueva California).
- Días 3 y 4: San Martín (El Central, Chapanay, Divisadero y Tres Porteñas).
- Días 5 y 6: San Martín (Las Chimbas, Palmira, Buen Orden, Alto Salvador, Chivilcoy, El Espino, Montecaseros y Alto Verde) y Santa Rosa (12 de Octubre).
- Días 7 y 8: San Martín (Alto Verde y El Ramblón), Junín (Algarrobo Grande, Phillips, Alto Verde, Los Barriales y Ciudad de Junín), Rivadavia (Santa María de Oro), Santa Rosa (12 de Octubre) y Luján de Cuyo (Barrancas y El Carrizal).
- Días 9 y 10: San Martín (Palmira y Ciudad de San Martín), Junín (Los Barriales, Ciudad de Junín, La Colonia, Rodríguez Peña y Medrano), Rivadavia (Medrano, Los Árboles, Andrade, Ciudad de Rivadavia, Reducción, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central) y Santa Rosa (12 de Octubre, Santa Rosa y Las Catitas).
- Día 11: Luján de Cuyo (Ugarteche, Agrelo, El Carrizal y Anchoris).
Protocolos de seguridad y zonas excluidas
Desde el organismo provincial detallaron que, por estrictas normas de seguridad operativa, no se realizan pulverizaciones aéreas en zonas urbanas o periurbanas, ni en las inmediaciones de escuelas, hospitales o centros de salud, estableciendo franjas de amortiguamiento entre esos espacios y los cultivos.
Asimismo, las aeronaves operan únicamente en sectores despejados de obstáculos como antenas, edificios o tendidos eléctricos bajo la supervisión permanente de equipos técnicos del Iscamen y del Senasa.
Marco legal y respaldo ambiental
El operativo se ejecuta bajo el amparo de la Ley Nacional 27.227 y la Ley Provincial 9.076, normativas que declaran de interés público el control y la erradicación de esta plaga clave para la vitivinicultura mendocina.
Además, la campaña cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental otorgada mediante la Resolución 449/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que garantiza que el producto aplicado es específico para la polilla de la vid y seguro para el entorno.
En pocas palabras
- Iscamen: inició la última etapa de aplicaciones aéreas contra la polilla de la vid en 70.000 hectáreas.
- Operativo: se utiliza feromonas pulverizables y confusión sexual para combatir la plaga en 7.500 propiedades.
- Cronograma: las tareas aéreas se extenderán por once jornadas en oasis Norte, Este y Luján de Cuyo.