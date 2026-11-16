Lobesia botrana: el Iscamen inició la última etapa de aplicaciones aéreas en 70.000 hectáreas

Días 1 y 2: Lavalle (Gustavo André y La Asunción) y San Martín (Nueva California).

Lavalle (Gustavo André y La Asunción) y San Martín (Nueva California). Días 3 y 4: San Martín (El Central, Chapanay, Divisadero y Tres Porteñas).

San Martín (El Central, Chapanay, Divisadero y Tres Porteñas). Días 5 y 6: San Martín (Las Chimbas, Palmira, Buen Orden, Alto Salvador, Chivilcoy, El Espino, Montecaseros y Alto Verde) y Santa Rosa (12 de Octubre).

San Martín (Las Chimbas, Palmira, Buen Orden, Alto Salvador, Chivilcoy, El Espino, Montecaseros y Alto Verde) y Santa Rosa (12 de Octubre). Días 7 y 8: San Martín (Alto Verde y El Ramblón), Junín (Algarrobo Grande, Phillips, Alto Verde, Los Barriales y Ciudad de Junín), Rivadavia (Santa María de Oro), Santa Rosa (12 de Octubre) y Luján de Cuyo (Barrancas y El Carrizal).

San Martín (Alto Verde y El Ramblón), Junín (Algarrobo Grande, Phillips, Alto Verde, Los Barriales y Ciudad de Junín), Rivadavia (Santa María de Oro), Santa Rosa (12 de Octubre) y Luján de Cuyo (Barrancas y El Carrizal). Días 9 y 10: San Martín (Palmira y Ciudad de San Martín), Junín (Los Barriales, Ciudad de Junín, La Colonia, Rodríguez Peña y Medrano), Rivadavia (Medrano, Los Árboles, Andrade, Ciudad de Rivadavia, Reducción, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central) y Santa Rosa (12 de Octubre, Santa Rosa y Las Catitas).

San Martín (Palmira y Ciudad de San Martín), Junín (Los Barriales, Ciudad de Junín, La Colonia, Rodríguez Peña y Medrano), Rivadavia (Medrano, Los Árboles, Andrade, Ciudad de Rivadavia, Reducción, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central) y Santa Rosa (12 de Octubre, Santa Rosa y Las Catitas). Día 11: Luján de Cuyo (Ugarteche, Agrelo, El Carrizal y Anchoris).

El cronograma oficial del Iscamen se extiende durante once jornadas de trabajo, sujeto a modificaciones según las condiciones climáticas u operativas.

Protocolos de seguridad y zonas excluidas

Desde el organismo provincial detallaron que, por estrictas normas de seguridad operativa, no se realizan pulverizaciones aéreas en zonas urbanas o periurbanas, ni en las inmediaciones de escuelas, hospitales o centros de salud, estableciendo franjas de amortiguamiento entre esos espacios y los cultivos.

Asimismo, las aeronaves operan únicamente en sectores despejados de obstáculos como antenas, edificios o tendidos eléctricos bajo la supervisión permanente de equipos técnicos del Iscamen y del Senasa.

Las aeronaves pulverizan feromonas específicas bajo estrictos protocolos de seguridad y sin sobrevolar zonas urbanas, escuelas ni centros de salud.

Marco legal y respaldo ambiental

El operativo se ejecuta bajo el amparo de la Ley Nacional 27.227 y la Ley Provincial 9.076, normativas que declaran de interés público el control y la erradicación de esta plaga clave para la vitivinicultura mendocina.

El operativo alcanza a unas 7.500 propiedades y 5.500 productores de los oasis Norte, Este y sectores puntuales de Luján de Cuyo.

Además, la campaña cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental otorgada mediante la Resolución 449/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que garantiza que el producto aplicado es específico para la polilla de la vid y seguro para el entorno.