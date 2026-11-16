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Lobesia botrana: el Iscamen inició la última etapa de aplicaciones aéreas en 70.000 hectáreas

El operativo aéreo con feromonas alcanza a 7.500 propiedades y 5.500 productores de los oasis Norte, Este y Luján de Cuyo. El cronograma día por día

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
El Iscamen inició la cuarta y última etapa de aplicaciones aéreas con feromonas contra la polilla de la vid, un despliegue que abarca 70.000 hectáreas en Mendoza.

El Iscamen inició la cuarta y última etapa de aplicaciones aéreas con feromonas contra la polilla de la vid, un despliegue que abarca 70.000 hectáreas en Mendoza.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) puso en marcha la cuarta y última etapa del operativo integral para combatir la Lobesia botrana conocida como polilla de la vid mediante la aplicación aérea de feromonas pulverizables sobre 70.000 hectáreas de viñedos.

La intervención, que utiliza la técnica de confusión sexual para evitar la reproducción de la plaga, alcanza a unas 7.500 propiedades y 5.500 productores de los departamentos de Lavalle, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz (oasis Norte y Este), además de sectores puntuales de Luján de Cuyo. Con este despliegue se completa el esquema previsto para la campaña 2026/2027, tras las aplicaciones previas de insecticidas de bajo impacto ambiental.

La Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, es una de las principales plagas que afectan la producci&oacute;n vitivin&iacute;cola mendocina al da&ntilde;ar los racimos.

La Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, es una de las principales plagas que afectan la producción vitivinícola mendocina al dañar los racimos.

Cronograma día por día y zonas alcanzadas

Las tareas aéreas comenzaron este lunes y se extenderán a lo largo de 11 jornadas, aunque el calendario queda sujeto a posibles modificaciones según las condiciones climáticas u operativas de cada jornada:

  • Días 1 y 2: Lavalle (Gustavo André y La Asunción) y San Martín (Nueva California).
  • Días 3 y 4: San Martín (El Central, Chapanay, Divisadero y Tres Porteñas).
  • Días 5 y 6: San Martín (Las Chimbas, Palmira, Buen Orden, Alto Salvador, Chivilcoy, El Espino, Montecaseros y Alto Verde) y Santa Rosa (12 de Octubre).
  • Días 7 y 8: San Martín (Alto Verde y El Ramblón), Junín (Algarrobo Grande, Phillips, Alto Verde, Los Barriales y Ciudad de Junín), Rivadavia (Santa María de Oro), Santa Rosa (12 de Octubre) y Luján de Cuyo (Barrancas y El Carrizal).
  • Días 9 y 10: San Martín (Palmira y Ciudad de San Martín), Junín (Los Barriales, Ciudad de Junín, La Colonia, Rodríguez Peña y Medrano), Rivadavia (Medrano, Los Árboles, Andrade, Ciudad de Rivadavia, Reducción, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central) y Santa Rosa (12 de Octubre, Santa Rosa y Las Catitas).
  • Día 11: Luján de Cuyo (Ugarteche, Agrelo, El Carrizal y Anchoris).
El cronograma oficial del Iscamen se extiende durante once jornadas de trabajo, sujeto a modificaciones seg&uacute;n las condiciones clim&aacute;ticas u operativas.

El cronograma oficial del Iscamen se extiende durante once jornadas de trabajo, sujeto a modificaciones según las condiciones climáticas u operativas.

Protocolos de seguridad y zonas excluidas

Desde el organismo provincial detallaron que, por estrictas normas de seguridad operativa, no se realizan pulverizaciones aéreas en zonas urbanas o periurbanas, ni en las inmediaciones de escuelas, hospitales o centros de salud, estableciendo franjas de amortiguamiento entre esos espacios y los cultivos.

Asimismo, las aeronaves operan únicamente en sectores despejados de obstáculos como antenas, edificios o tendidos eléctricos bajo la supervisión permanente de equipos técnicos del Iscamen y del Senasa.

Las aeronaves pulverizan feromonas espec&iacute;ficas bajo estrictos protocolos de seguridad y sin sobrevolar zonas urbanas, escuelas ni centros de salud.

Las aeronaves pulverizan feromonas específicas bajo estrictos protocolos de seguridad y sin sobrevolar zonas urbanas, escuelas ni centros de salud.

Marco legal y respaldo ambiental

El operativo se ejecuta bajo el amparo de la Ley Nacional 27.227 y la Ley Provincial 9.076, normativas que declaran de interés público el control y la erradicación de esta plaga clave para la vitivinicultura mendocina.

El operativo alcanza a unas 7.500 propiedades y 5.500 productores de los oasis Norte, Este y sectores puntuales de Luj&aacute;n de Cuyo.

El operativo alcanza a unas 7.500 propiedades y 5.500 productores de los oasis Norte, Este y sectores puntuales de Luján de Cuyo.

Además, la campaña cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental otorgada mediante la Resolución 449/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que garantiza que el producto aplicado es específico para la polilla de la vid y seguro para el entorno.

En pocas palabras

  • Iscamen: inició la última etapa de aplicaciones aéreas contra la polilla de la vid en 70.000 hectáreas.
  • Operativo: se utiliza feromonas pulverizables y confusión sexual para combatir la plaga en 7.500 propiedades.
  • Cronograma: las tareas aéreas se extenderán por once jornadas en oasis Norte, Este y Luján de Cuyo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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