Suman $6.000 millones a la campaña contra la polilla de la vid y los aportes llegan a $20.000 millones

La asignación anterior se formalizó con el Decreto 2143/2026, publicado el 20 de octubre. Ambos actos destinan los recursos a medidas sanitarias contra la plaga.

La campaña combina herramientas como los difusores de feromonas, que dificultan que los insectos se apareen, y los tratamientos con aviones.

En octubre, Diario UNO informó que el Iscamen programó un operativo aéreo sobre 90.000 hectáreas para controlar la primera generación de la polilla.