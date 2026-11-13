El Gobierno de Mendoza otorgó $6.000 millones adicionales para la campaña 2026/2027 contra la lobesia botrana, la polilla que daña los racimos de uva. El Decreto 2413/2026, publicado este viernes 13 de noviembre, destina el refuerzo al fideicomiso vitivinícola de la provincia.
Suman $6.000 millones a la campaña contra la polilla de la vid y los aportes llegan a $20.000 millones
El gobierno provincial otorgó un nuevo aporte al fideicomiso vitivinícola para la campaña 2026/27. Se suma a los $14.000 millones asignados en octubre
Con los $14.000 millones asignados en octubre, los dos aportes suman $20.000 millones para el mismo operativo.
Cómo se financia la campaña contra la lobesia botrana
El nuevo decreto dispone que la Tesorería provincial atienda el gasto con cargo al Presupuesto 2026 y que se comunique el aporte a Mendoza Fiduciaria, que administra el Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola.
La asignación anterior se formalizó con el Decreto 2143/2026, publicado el 20 de octubre. Ambos actos destinan los recursos a medidas sanitarias contra la plaga.
La campaña combina herramientas como los difusores de feromonas, que dificultan que los insectos se apareen, y los tratamientos con aviones.
En octubre, Diario UNO informó que el Iscamen programó un operativo aéreo sobre 90.000 hectáreas para controlar la primera generación de la polilla.
En pocas palabras
- Aporte adicional: el Gobierno de Mendoza asignó $6.000 millones extra para combatir la lobesia botrana en la campaña 2026/2027.
- Inversión total: sumado al aporte de octubre, los recursos destinados al fideicomiso vitivinícola ascienden a $20.000 millones.
- Marco normativo: la medida fue oficializada mediante el Decreto 2413/2026, que refuerza las medidas sanitarias contra la plaga.