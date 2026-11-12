El presidente Javier Milei participó este jueves de una gala con referentes emprendedores, inversores y empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026. Allí dio un discurso en el que aludió a sus metas para lo que viene y se extendió hasta 2031 en sus consideraciones lo que se entendió como un convencimiento de que será reelecto.
Javier Milei habló de metas hasta 2031 en un encuentro con empresarios
El mandatario dio una breve conferencia en la gala de la Fundación Endeavor ante empresarios, emprendedores e inversores
"Los empresarios son benefactores sociales y ojalá que nunca les falte la libertad. Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos a 30% del planeta, pero esperamos llegar a 90% en 2031”, fue una de las conclusiones destacadas.
Esta vez llamó la atención el tono moderado de su alocución, algo inusual en él, sin gritos ni expresiones encendidas, justamente después de la visita del papa León XIV. Es más: sobre el final lanzó el clásico "viva la libertad carajo" pero sin alzar demasiado la voz.
Milei: "Nuestra idea es, de acá a 2031..."
"Le llegábamos a menos de 10% de la población del planeta. Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos a 30% del planeta y nuestra idea es, de acá a 2031 es llegar a 90% del planeta", dijo Milei ya asumiendo una victoria electoral en 2027.
Luego insistió: "Argentina tiene un coeficiente de apertura de 30% y debería tener uno de 90% y esa es la idea, ampliar ese tamaño de mercado para potenciar más los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento económico".
Textuales del presidente
- "Si uno toma la evolución del PBI per cápita acorde a los estudios de Madison desde la era cristiana hasta el 1800, la economía en todo ese periodo del ingreso PBI cápita subió 40%. Es decir que básicamente eso implicaba un crecimiento del PBI per cápita de 0,02%. Es decir que para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años"-
- "Lo que hay que explicar es la riqueza, porque el estado natural del hombre, durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial, fue la pobreza. Entonces lo importante es entender cómo se crea la riqueza".
- "En el ejemplo del economista Adan Smith, un obrero trabajando en soledad podía fabricar 20 alfileres por día mientras que 10 obreros especializados, o sea fraccionando la actividad en 10, podían fabricar 48.000 al día, es decir, dividir el trabajo entre 10 personas potenció el rendimiento individual de cada uno 240 veces".
- "En un sistema de libre mercado, un empresario solo puede ser exitoso si otros eligen libremente comprarle, sin que nadie los obligue ni les regale nada. Si el empresario se equivoca la pérdida la paga él con lo suyo sin pasarle la cuenta al vecino. Por eso siempre digo y vuelvo a decir que los empresarios son benefactores sociales".
- "Para desarrollar la Inteligencia Artificial hace falta energía y tenemos Vaca Muerta y un potencial de generación enorme, incluso en energía nuclear; hacen falta minerales críticos y tenemos cobre, litio y uranio; hace falta enfriar los centros de cómputo y tenemos un Sur frío que es una ventaja natural; y hace falta talento y los argentinos demostramos hace décadas tener los mejores en temas de capital humano".
En pocas palabras
- Javier Milei: participó de la Gala Endeavor y expuso sus metas económicas hasta 2031, anticipando su posible reelección.
- Discurso empresario: subrayó la importancia de los empresarios como "benefactores sociales" y la apertura de mercados.
- Proyecciones: afirmó que Argentina ya alcanzó el 30% de apertura de mercados y aspira a llegar al 90% en 2031.