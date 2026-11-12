Javier Milei habló de metas hasta 2031 en un encuentro con empresarios

"Los empresarios son benefactores sociales y ojalá que nunca les falte la libertad. Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos a 30% del planeta, pero esperamos llegar a 90% en 2031”, fue una de las conclusiones destacadas.

Esta vez llamó la atención el tono moderado de su alocución, algo inusual en él, sin gritos ni expresiones encendidas, justamente después de la visita del papa León XIV. Es más: sobre el final lanzó el clásico "viva la libertad carajo" pero sin alzar demasiado la voz.