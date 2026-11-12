El fiscal Taiano rechazó reabrir la causa $Libra y pide mantener el sobreseimiento a Javier Milei

Taiano sostuvo que el proyecto existió, las empresas eran reales y las transacciones se realizaron mediante herramientas públicas, sin garantías de ganancias futuras ni estabilidad de precios, en un mercado de alta volatilidad.

¿Por qué la PIA busca reabrir el expediente?

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas criticó duramente el sobreseimiento, argumentando en un dictamen de 15 páginas que la investigación se cerró apresuradamente. La PIA señaló la falta de licencias de software para completar estudios técnicos y mencionó presuntas maniobras de ocultamiento por parte de imputados, como el vaciamiento de cajas de seguridad o el borrado de historiales de WhatsApp. También cuestionó el descarte de la declaración de una abogada boliviana y la utilización de un fallo civil de Nueva York como argumento desvinculatorio.

Además, el fiscal Rodríguez advirtió que resta dilucidar cómo el Presidente obtuvo y difundió el contrato de $Libra. A criterio de la PIA, estos puntos impiden alcanzar la “certeza negativa” que requiere la ley para dictar un sobreseimiento.

En cuanto al presunto tráfico de influencias de Karina Milei, la fiscalía señaló que la única constancia documental fue la autorización de ingreso de empresarios a Casa Rosada, pero que ella no participó de los encuentros ni fue mencionada en relación a pedidos de dinero.

Sobre Javier Milei y los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, la fiscalía se basó en informes que señalaron la inexistencia de actos administrativos oficiales vinculados a $Libra y que la publicación en su cuenta personal de X no representó un acto institucional.