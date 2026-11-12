El fiscal Taiano rechazó reabrir la causa $Libra y pide mantener el sobreseimiento a Javier Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó en contra de reabrir la causa $Libra, expediente en el que se investigó al Presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros implicados. Taiano se opuso al pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que esta fiscalía especializada en corrupción retome la investigación y asuma el ejercicio de la acción penal, ratificando su criterio original de cerrar la instrucción y argumentando que no corresponde retrotraer las actuaciones ni delegar la investigación.
La decisión final sobre si el expediente se reabre o se mantiene archivado recae ahora en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, había solicitado hacerse cargo del caso tras considerar que el cierre dispuesto el 23 de octubre fue prematuro y que restaban medidas de prueba fundamentales, entre ellas peritajes de teléfonos celulares, pedidos de cooperación internacional y la aclaración sobre cómo se obtuvo y difundió el contrato para comprar $Libra, que aparentemente no era de acceso público.
Eduardo Taiano defiende los sobreseimientos en la causa $Libra
El fiscal defendió los sobreseimientos dictados por el juez Martínez de Giorgi, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en figuras penales. Para el fiscal, no se acreditó la intervención de Javier Milei en una operación económica en ejercicio de su cargo, ni un engaño penalmente relevante en el caso de la presunta estafa.
Taiano sostuvo que el proyecto existió, las empresas eran reales y las transacciones se realizaron mediante herramientas públicas, sin garantías de ganancias futuras ni estabilidad de precios, en un mercado de alta volatilidad.
¿Por qué la PIA busca reabrir el expediente?
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas criticó duramente el sobreseimiento, argumentando en un dictamen de 15 páginas que la investigación se cerró apresuradamente. La PIA señaló la falta de licencias de software para completar estudios técnicos y mencionó presuntas maniobras de ocultamiento por parte de imputados, como el vaciamiento de cajas de seguridad o el borrado de historiales de WhatsApp. También cuestionó el descarte de la declaración de una abogada boliviana y la utilización de un fallo civil de Nueva York como argumento desvinculatorio.
Además, el fiscal Rodríguez advirtió que resta dilucidar cómo el Presidente obtuvo y difundió el contrato de $Libra. A criterio de la PIA, estos puntos impiden alcanzar la “certeza negativa” que requiere la ley para dictar un sobreseimiento.
En cuanto al presunto tráfico de influencias de Karina Milei, la fiscalía señaló que la única constancia documental fue la autorización de ingreso de empresarios a Casa Rosada, pero que ella no participó de los encuentros ni fue mencionada en relación a pedidos de dinero.
Sobre Javier Milei y los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, la fiscalía se basó en informes que señalaron la inexistencia de actos administrativos oficiales vinculados a $Libra y que la publicación en su cuenta personal de X no representó un acto institucional.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Fiscal Taiano: ratificó el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra y se opone a reabrirla.
- Controversia: la Procaduría solicitó reabrir la investigación, citando medidas de prueba pendientes y posibles maniobras de ocultamiento.
- Decisión final: el juez Marcelo Martínez de Giorgi determinará si el expediente se reabre o se mantiene archivado.