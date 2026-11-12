El papa León XIV borró un tuit sobre "dos Papas en Argentina" y generó un debate

El impacto diplomático en el Vaticano

En los círculos diplomáticos del Vaticano, la eliminación del mensaje se relaciona con la necesidad de mantener un equilibrio geopolítico y protocolar. La declaración de adopción argentina podría haber sido interpretada como un gesto de favoritismo innecesario en Perú, país que también reivindica a León XIV como un pontífice propio y donde existe una tradicional rivalidad regional con Argentina.

Se especula que la orden de retirar el tuit provino del Dicasterio para la Comunicación o de la Secretaría de Estado del Vaticano, organismos encargados de velar por la neutralidad del Santo Padre ante susceptibilidades nacionalistas. No se descarta tampoco que el entorno diplomático peruano haya manifestado su incomodidad de manera informal ante el revuelo mediático generado en Buenos Aires.

A pesar del ruido que provocó la eliminación del tuit, el episodio no alteraría la relación de cercanía que el papa León XIV construyó con los argentinos durante su visita. Las multitudinarias recepciones en Buenos Aires y Luján, junto a la sintonía institucional exhibida en su despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al presidente Javier Milei, consolidaron un lazo espiritual profundo.