El papa León XIV borró un tuit que había publicado al despedirse de Argentina, en el que agradecía el afecto recibido y señalaba que el país tenía dos Papas, uno nacido allí y otro por adopción, generando una gran sorpresa.
El papa León XIV borró un tuit sobre "dos Papas en Argentina" y generó un debate
El mensaje de despedida publicado por el papa León XIV en su cuenta oficial de X fue eliminado horas después de su publicación original
La publicación, que generó miles de reacciones y visualizaciones, desapareció de la cuenta oficial del Vaticano sin explicaciones públicas, lo que abrió un abanico de especulaciones sobre los motivos detrás de esta sorpresiva decisión.
Entre las hipótesis que circularon, se menciona la posibilidad de que la frase pudiera generar confusión entre los fieles o causar celos diplomáticos en Perú, el siguiente destino del Sumo Pontífice en su gira sudamericana.
El impacto diplomático en el Vaticano
En los círculos diplomáticos del Vaticano, la eliminación del mensaje se relaciona con la necesidad de mantener un equilibrio geopolítico y protocolar. La declaración de adopción argentina podría haber sido interpretada como un gesto de favoritismo innecesario en Perú, país que también reivindica a León XIV como un pontífice propio y donde existe una tradicional rivalidad regional con Argentina.
Se especula que la orden de retirar el tuit provino del Dicasterio para la Comunicación o de la Secretaría de Estado del Vaticano, organismos encargados de velar por la neutralidad del Santo Padre ante susceptibilidades nacionalistas. No se descarta tampoco que el entorno diplomático peruano haya manifestado su incomodidad de manera informal ante el revuelo mediático generado en Buenos Aires.
A pesar del ruido que provocó la eliminación del tuit, el episodio no alteraría la relación de cercanía que el papa León XIV construyó con los argentinos durante su visita. Las multitudinarias recepciones en Buenos Aires y Luján, junto a la sintonía institucional exhibida en su despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al presidente Javier Milei, consolidaron un lazo espiritual profundo.
En pocas palabras
- Papa León XIV: borró un tuit donde mencionaba dos Papas en Argentina.
- Motivo de la eliminación: se especula para evitar celos diplomáticos con Perú o confusión.
- Relación con Argentina: el episodio no afectó la cercanía construida durante la visita.