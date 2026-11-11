Murió María Domínguez, la última Madre de Plaza de Mayo de Mendoza

La María

María Asof de Domínguez sufrió en diciembre de 1977 el secuestro de su hijo Walter Domínguez y de su nuera Gladys Castro, ambos militantes de izquierda y aún desaparecidos. Ella estaba embarazada y dio a luz en cautiverio a Claudia. Ese parto fue en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más atroz y grande que hubo en la Argentina durante el terrorismo de Estado instaurado por la dictadura cívico militar incluso antes del golpe que encabezó el genocida Jorge Rafael Videla.

"La María", desde aquel día en que se llevaron a su hijo, no paró de luchar, de reclamar, y de marchar. Siempre con firmeza y siempre en paz. Como tantas otras Madres recorrió comisarías, cárceles, cementerios, oficinas judiciales, iglesias y cuánto lugar se le ocurriera para saber algo de Walter y Gladys.

Ese conocimiento con sus pares y con familiares de desaparecidos hizo que comenzaran a organizarse para una búsqueda conjunta. En esa tarea fue que empezaron a marchar en la plaza San Martín como lo hacían las Madres en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo.

Madres que ya no están, pero que dejaron huella: Margarita Barrera Oro, María de Domínguez y Agustina Vera. Foto: Madres de Plaza de Mayo Mendoza

Cada jueves por la mañana se reunían en el costado noreste y desde allí daban 2 vueltas, muchas con sus pañuelos blancos en la cabeza. Esos pañuelos que llevaban los nombres de sus hijos e hijas.

En dictadura debieron soportar insultos, hostigamientos y persecuciones. No respondían a los agravios, seguían marchando con La María a la cabeza.

Con el tiempo se fueron sumando familiares, amigos, militantes, sobrevivientes, artistas, profesionales, gente común... y La María recibía a todos, con los brazos abiertos. Fue impulsora de ese ideario de quienes militan en organismos de derechos humanos para que la lucha sea colectiva, nunca individual.

Si bien era de la misma línea que Hebe de Bonafini (presidenta de Madres a nivel nacional) tenía otro carácter, como más dulce. y tierno. Le gustaba terminar las rondas cantando Hasta siempre, comandante", el himno al Che Guevara, generalmente con la música de Rubén Cuello.

Acompañó siempre a todos los reclamos populares, de trabajadores, de estudiantes, docentes, sindicatos, de la diversidad sexual, del feminismo...

Claudia Domínguez Castro, la nieta recuperada 117. María es su abuela. Foto: archivo

En 2015 la Justicia le dio una alegría cuando logró que Claudia -la hija de Walter y Gladys- recuperara su identidad que había sido robada. Curiosamente habían vivido siempre cerca, en San José. Claudia, la nieta 117, hoy colabora en el Nodo Abuelas Mendoza en la búsqueda de personas que tienen dudas sobre su identidad.

La María era la última Madre de Mendoza. Las demás ya habían fallecido incluso Angelina Caterino, la otra abuela de Claudia.

¡Hasta la victoria siempre, María!, es la consigna que comenzó a multiplicarse a cada instantes desde que se conoció la noticia de su partida.